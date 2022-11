Invité ce dimanche dans Le Grand Rendez-Vous, sur CNEWS, le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune est revenu sur l'importance de privilégier les trajets en train.

Clément Beaune plaide pour le train. Invité ce dimanche 27 novembre dans l'émission Le Grand Rendez-Vous, sur CNEWS, le ministre des Transports est revenu sur une proposition incluse dans le projet de loi Climat et Résilience, qui stipule que «lorsqu'il y a une ligne ferroviaire de moins de deux heures et trente minutes, on supprime la ligne aérienne».

«C'est écologique, on parle de concret. On parle de changements», a défendu le ministre qui se dit «très confiant pour obtenir une validation de cette mesure par Bruxelles».

Il a cependant tenu à clarifier un point. «Bruxelles ne décide pas du déplacement des Français mais il y a un certain nombre de règles sur les transports que l'on a définies ensemble, sur l'aérien et sur le ferroviaire. Et là, il y a une validation à avoir car on touche au marché», a précisé Clément Beaune.

«Il faut privilégier le train à chaque fois que l'on peut», a conclu le ministre des Transports.