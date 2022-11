Paris : où déguster les créations de Jordan Talbot, lauréat du Grand prix de la pâtisserie organisé par la Ville ?

Lauréat de la seconde édition du Grand prix de la pâtisserie organisé par la municipalité parisienne, Jordan Talbot a su se distinguer de ses 11 confrères et consœurs participants. Il officie dans le restaurant gastronomique Lucas Carton, situé dans le 8e arrondissement, à Paris.

Pour déguster les créations de Jordan Talbot, qui vient de recevoir le Grand prix de la pâtisserie de la Ville de Paris pour un an, il faudra se rendre chez Lucas Cartion, un restaurant gastronomique Relais & Châteaux, situé place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris.

Inspirée du bassin du Jardin du Luxembourg

La semaine dernière, c'est sa création gourmande – baptisée «sillage automnal» et inspirée «du bassin du jardin du Luxembourg» – qui a reçu les honneurs du jury. «Dans le détail, la gavotte qui repose sur la pâtisserie représente les sillages laissés par les petits bateaux sur le bassin où sont aussi délicatement déposés quelques pétales ou feuilles automnales», explique la municipalité, qui avait lancé ce grand prix en 2019.

Pour faire leur choix, le jury – composé de quatre Parisiens tirés au sort – a pris en compte le goût, la technicité de la recette et du processus de fabrication, la créativité et le respect du thème – cette année «les Jardins parisiens» –, puis l'esthétisme et la qualité et origine des matières premières. En décrochant le Grand prix de la pâtisserie, Jordan Talbot se voit remettre un chèque de 4.000 euros.

Il succède ainsi au chef pâtissier Quentin Lechat, désormais chef pâtissier exécutif du Royal Monceau à Paris, qui s'était distingué en 2019 parmi 22 autres candidats. Une première édition imaginée par la maire de Paris, Anne Hidalgo, et par le chef pâtissier mondialement reconnu, Pierre Hermé.