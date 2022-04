Les 5 meilleures pâtisseries de Paris

Si la France est réputée pour sa gastronomie, elle l'est d'autant plus pour sa pâtisserie. A Paris, ses plus grands représentants sont de véritables artistes qu'il faut avoir testé au moins une fois dans sa vie. Voici les cinq incontournables.

Yann Couvreur

Des bûches de Noël aux créations spéciales Saint-Valentin, le chef Yann Couvreur prend un malin plaisir à décliner son animal totem, le renard, sur toutes ses créations. Véritables sculptures, ses desserts sont tout aussi gourmands. De son superbe flanc à la vanille bleue en passant par son Paris Brest, ça croque, ça coule… et on se régale.

Yann Couveur Pâtisserie (en boutique, livraison et click and collect)

Nina Metayer

Avec ses créations d’une grande finesse, légères en sucre et respectueuses des saisons, Nina Métayer bouscule les codes de sa profession. Ses tartes, au chocolat ou aux agrumes, sont de vraies merveilles. Pendant un temps uniquement accessible en ligne, Délicatisserie dispose maintenant d’un comptoir au Printemps du Goût, boulevard Haussmann.

Délicatisserie, Printemps du goût, 2, rue du Havre Paris 8e et en ligne.

Philippe Conticini

Le grand maître de la pâtisserie excelle toujours dans l’art du sucré. Toujours en quête de nouvelles sensations pour le palais, il n’hésite pas à expérimenter de nouveaux ingrédients comme le CBD avec le Cirrus. Son Paris-Brest avec ses gros éclats de noisettes reste une référence indétrônable dans la vente à emporter.

Maison Philippe Conticini, Paris 3e, 7e, 9e et 16e

Cédric Grolet

Signe que sa notoriété depasse les frontières, une boutique Cédric Grolet vient d’ouvrir à Londres. Et elle est prise d’assaut chaque jour d’ouverture. Avec ses pâtisseries trompe-l’œil qui ont hypnotisé le monde entier grâce aux réseaux sociaux, il est devenu une star de la gastronomie. A Paris, on peut le découvrir soit dans sa boulangerie à Opéra soit au Meurice où une pâtisserie porte son nom.

Cédric Grolet Opéra, 35, avenue de l'Opéra Paris 2e et La Pâtisserie du Meurice par Cédric Grolet 6, rue de Castiglione, Paris 1er

François Perret

Deux ans après l’ouverture de son comptoir au Ritz à Paris, François Perret agite toujours la sphère des gourmets en quête d’excellence. De son entremets aux madeleines, il puise dans les souvenirs d’enfance pour émouvoir le palais et c’est toujours une grande réussite. Comme en ce moment avec le cake noisette ou l’entremets madeleine noisette.

Ritz Paris Le Comptoir, 38, rue Cambon, Paris 1er

©bernhard_winkelmann