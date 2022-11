Coupures d'électricité cet hiver : comment savoir si votre logement sera concerné ?

Alors que des coupures d'électricité pourraient se produire cet hiver, un procédé permettra précisément aux Français de savoir s’ils sont concernés.

Un début d’année 2023 sans électricité ? Face au risque «élevé» de tensions sur la chaîne d’alimentation électrique pour le mois de janvier, selon le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE, le scénario de coupures pour certains foyers du pays est de retour.

La Commission de régulation de l’énergie a même indiqué que ce procédé n’était pas à «exclure» pour ce mois, mais aussi pour février, afin d’éviter un black-out total. Loin des débats sur les difficultés des centrales nucléaires à reprendre du service (la moitié sont toujours à l’arrêt), les Français pourraient donc voir Enedis, sur ordre de RTE, leur couper l’électricité.

Une situation qui pourrait survenir si la production est inférieure à la consommation, au cours d’une journée. Ainsi, les matinées, jusqu’à 13h, et la période 18-20h, seraient les moments les plus à risque. Une telle décision serait accompagnée d’un processus à la fois tournant et ciblé, ont précisé les autorités. Ce qui signifie qu’une coupure ne touchera pas un quartier pendant toute une journée, mais plutôt pendant deux heures, avant de passer à un autre secteur.

Ecowatt pour savoir si son logement sera en zone coupée

Face à cette désagréable situation, la population pourra se connecter à une plate-forme pour anticiper les problèmes. En effet, le site Ecowatt permet d’abord de signaler trois jours à l’avance les risques de coupure, selon la géographie de l’Hexagone. Le but sera d’inciter les gens dans ces zones rouges à limiter leur consommation, pour éviter d’en arriver à une telle extrémité.

Ensuite, si cela n’a pas été suffisant, les coupures seront confirmées la veille pour le lendemain, à partir de 21h30. Dès lors, via une rubrique «coupures temporaires», qui sera disponible sur le site, les habitants pourront entrer leur adresse postale, afin de savoir s’ils seront concernés. Selon Enedis, la tranche horaire de coupure sera également indiquée. Pour les personnes préférant le téléphone, l’information pourra être donnée via ce biais, en appelant le numéro présent sur les factures du fournisseur d’électricité.

Il est par ailleurs à noter que des «clients prioritaires», présents sur des listes rédigées par les préfectures, ne seront pas concernés par les possibles coupures. Il s’agit par exemple des hôpitaux, des sites liés à la Défense ou encore des prisons.