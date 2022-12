Refus d'obtempérer : un blessé grave dans une course-poursuite entre Paris et Fontenay-sous-Bois

Le passager d’un chauffard a été grièvement blessé lors d’une course-poursuite entre Paris et Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), le vendredi 2 décembre au matin. Le chauffard a réussi à prendre la fuite.

Digne d’une scène de film d’action, une course-poursuite a eu lieu en plein Paris, dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 décembre. Tout a commencé aux alentours de 04h10 du matin, lorsque des policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont repéré une voiture en excès de vitesse au niveau du pont de Bercy, à Paris.

Les forces de l’ordre ont alors fait signe au chauffeur de s’arrêter afin de procéder à un contrôle, comme le rapporte Actu17. Malheureusement le chauffard a refusé d’obtempérer et a continué sa route de plus belle, vers le périphérique parisien.

Le chauffard a par la suite emprunté l’autoroute A3 au niveau de la porte de Bagnolet, toujours à très vive allure, puis a traversé la Seine-Saint-Denis pour finalement sortir à Fontenay-sous-Bois. Les policiers de la BAC ont continué à le suivre, alors que le chauffard a tenté de les semer en prenant un sens-interdit.

Persuadé d’avoir semé les forces de l’ordre, l’homme s’est arrêté et le passager est descendu du véhicule. Ce dernier a tenté de remonter dans voiture lorsqu’il a aperçu les policiers, mais le conducteur a paniqué et a redémarré aussitôt. Son passager a été traîné sur plus de 50 mètres.

Les policiers ont fini par ouvrir le feu sans toucher la cible. Le chauffard a réussi à prendre la fuite, son véhicule a été retrouvé vide plusieurs centaines de mètres plus loin. Le passager, grièvement blessé, a été conduit à l’hôpital et placé en garde à vue.