Collégien poignardé à Sarcelles : un deuxième mineur interpellé

Un jeune adolescent de 13 ans a été agressé au couteau devant son collège à Sarcelles (Val-d’Oise), vendredi 2 décembre. Un deuxième mineur a été interpellé ce dimanche.

Un adolescent de 15 ans a été placé en garde à vue, ce dimanche 4 décembre, à Sarcelles (Val-d'Oise), suspecté d'être impliqué dans l'agression vendredi d'un collégien qui a reçu un coup de couteau à l'abdomen, a appris l'AFP auprès du parquet de Pontoise.

La veille, un mineur de 14 ans, suspecté d'être l'auteur du coup de couteau, avait aussi été interpellé par les policiers du commissariat de Sarcelles, chargés de l'enquête pour «tentative d'homicide volontaire». Sa garde à vue a été prolongée, a précisé le parquet.

L'adolescent hors de danger

Vendredi 2 décembre, en fin d'après-midi, un élève de 13 ans en classe de 4ème a été poignardé, à la sortie de son collège, devant la grille d'entrée de l'établissement, a confié une source policière à CNEWS. Il a été transporté à l’hôpital Necker à Paris, alors qu’il était encore conscient. Si son pronostic vital était à l'origine reservé, il est désormais hors de danger.

Déjà victime d’une agression - une tentative d'extorsion - au sein de son précédent établissement, le jeune adolescent était arrivé peu de temps après la rentrée au collège Évariste-Galois de Sarcelles. C'est sa famille, domiciliée dans une autre commune, qui avait demandé un changement d'établissement, accepté par l'Académie eu égard au contexte de violence.

Le mobile de l'agression inconnu

L’agresseur présumé, que la victime a reconnu, était accompagné d’au moins deux autres personnes au moment des faits. L'un de ces trois individus est un ancien élève du collège, exclu de celui-ci suite à des faits de violence. Les circonstances et motivations de l’agression n’ont pas encore été déterminées.

Même si une source policière a précisé que «les auteurs ont pris la fuite à l’arrivée d’un professeur de sport sur les lieux de l’agression», l'un des trois suspects s'est présenté, samedi matin, à la police et a été placé en garde à vue.

De son côté, l'Académie de Versailles condamne fermement cet acte de violence, et soutient l'ensemble de la communauté scolaire, les élèves, et la famille du jeune agressé. Un dispositif spécial est prévu au sein du collège pour le retour du personnel et des élèves.