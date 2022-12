Concours enseignants : un nombre de candidats supérieur à l'an dernier a annoncé Pap Ndiaye

Le nombre de candidats aux concours enseignants, dont les inscriptions se sont clôturées vendredi, sera légèrement supérieur à celui de l'an dernier, sans pour autant que «cela suffise», a indiqué dimanche le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye

Face au manque de candidats, le ministère a prolongé de deux semaines les inscriptions dans le premier et le second degrés (enseignement primaire et secondaire). Le ministre de l'Education nationale n'a pas donné de chiffre exact.

Les concours enseignants sont loin de faire le plein. A l'issue de ceux de juillet dernier, plus de 4.000 postes n'ont pas été pourvus, conduisant le ministère de l'Education à avoir recours à un nombre accru de contractuels parfois moins formés que les titulaires.

Plusieurs chantiers

Au-delà des rémunérations des enseignants, d'autres chantiers sont à prévoir du côté de l'Education nationale. En effet, les conditions d'exercice du métier, les modes de formation et de recrutement des professeurs figurent parmi les pistes auxquelles s'intéresse le ministre.

Les concours d'enseignants viennent pourtant d'être déplacés de la première année de master à la seconde par une réforme de 2021, après déjà plusieurs changements dans le cursus des études ces dernières années.

Comme dans l'ensemble de la fonction publique, le pourcentage de personnes s'inscrivant aux concours et ne se présentant pas le jour J «peut être élevé», a indiqué Pap Ndiaye. Il «peut même dépasser les 50%», surtout dans le premier degré, selon le ministre.