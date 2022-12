Grèves à la SNCF : vacances scolaires, Noël, jour de l'An... À quoi faut-il s'attendre en décembre ?

La grève des contrôleurs de la SNCF se poursuit ce dimanche avec 60 % des TGV et Intercités annulés. Si la direction a annoncé vendredi soir de «nouvelles rencontres» la semaine prochaine avec les organisations syndicales, des préavis ont déjà été déposés pour la période des fêtes, qui pourrait être largement perturbée.

La colère des contrôleurs SNCF gronde. Alors que 4 TGV et Intercités sur 10 circulent ce week-end en raison de la grève, des préavis ont déjà été déposés pour prolonger le mouvement tout au long du mois de décembre et jusqu’à la période des fêtes de Noël. De son côté, la direction de la SNCF promet de «faire le maximum» pour éviter ces grèves.

«Je ne me résous pas à ce que les choses soient écrites», a déclaré le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, en appelant à la «responsabilité collective» pour éviter des grèves de fin d’année. «Travaillons dans les prochains jours pour éviter cela, je ferai tout à mon niveau», a-t-il ajouté en marge de l’inauguration d’un bâtiment à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Pression sur la SNCF

Du côté des contrôleurs, officiellement appelés «chefs de bord», on réclame une hausse de salaire, mais surtout une meilleure reconnaissance et de meilleures conditions de travail. Pour autant, le dialogue n’est pas rompu avec la direction. «On fera le maximum pour qu’il n’y ait pas de grève à Noël», a promis Nicolas Limon, un des six membres fondateurs du Collectif ASCT, lancé en septembre sur Facebook en dehors de tout cadre syndical, et qui compte aujourd’hui près de 3.000 membres.

En soutien à leur mouvement, les syndicats ont tout de même déposé un préavis de grève pour les week-ends de Noël et du Nouvel An, afin de mettre la pression sur la SNCF. SUD-Rail et la CFDT ont néanmoins évoqué une «réouverture des négociations» annonçant dans un communiqué «une table ronde spécifique le jeudi 8 décembre».

Après ce week-end de «prise de température», SUD-Rail espère des propositions concrètes lors des négociations la semaine prochaine, disant «croire au dialogue social» surtout à l’approche des fêtes. Cette mobilisation survient aussi avant le début des négociations annuelles obligatoires, qui doivent s’engager mercredi au niveau du groupe SNCF. La CGT, SUD-Rail et la CFDT ont appelé à une «grève unitaire» ce jour-là.

De son côté, la direction a confirmé vendredi à l’AFP que «de nouvelles rencontres» étaient «prévues la semaine prochaine, dans le cadre du dialogue engagé depuis des semaines avec les organisations syndicales au sujet des chefs de bord».