Île-de-France : quels seront les nouveaux tarifs appliqués dans les transports au 1er janvier 2023 ?

Annoncés mais pas encore officialisés, les nouveaux tarifs qui s'appliqueront dès le 1er janvier prochain dans les métros, bus, tram et autres RER viennent d'être votés ce mercredi 7 décembre par le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité organisatrice des transports en commun en Ile-de-France présidée par Valérie Pécresse.

Un passe Navigo à 84,10 euros par mois

Sans surprise, c'est le prix du passe Navigo – auquel sont abonnés plus de 5 millions de Franciliens, pour 4 millions d'utilisateurs par mois – qui est le plus commenté. Après avoir menacé de l'augmenter de 20 %, IDFM a finalement choisi de ne l'augmenter «que» de près de 12 %, grâce à l'aide de l'Etat qui a consenti à faire un effort financier pour soutenir les transports en commun franciliens.

Dès le 1er janvier, celui-ci sera donc vendu 84,10 euros par mois, contre 75,20 euros aujourd'hui. Une hausse de 8,90 euros par mois. Soit plus de 100 euros par an.

En outre, l'ensemble des tarifs a également été revu à la hausse, excepté pour le forfait junior, dont le prix reste inchangé, ainsi que pour les billets origine-destination qui ont récemment atteint le prix maximum de 5 euros, limite qui ne sera pas rehaussée. Pour le reste, il faut compter une hausse des tarifs comprise entre 6,7 % et 31,6 %.

Concrètement, cela signifie que la carte ImagineR – adressée aux jeunes franciliens – qui coûtait 342 euros par an passe à 365 euros par an (+ 6,7 %) ou encore que le passe Navigo semaine qui coûtait 22,80 euros passe à 30 euros (+ 31,6 %). C'est d'ailleurs ce produit qui affiche la plus forte augmentation.

Concernant les tickets dématérialisés ou non, vendus à l'unité ou en carnet, ils accusent également une petite hausse des tarifs, comprise entre 10,5 % et 25 %. Le ticket vendu à l'unité dans le bus par exemple passe de 2 euros à 2,50 euros (+ 25 %). Quant au ticket T+ vendu à l'unité, ils passent de 1,90 euros à 2,10 euros (+ 10,5 %).

Pour le carnet de 10 tickets, vendus en version papier, il coûtera 19,10 euros dès le 1er janvier, contre 16,90 euros auparavant. Ce sera moins cher sur la carte Liberté+, sur laquelle le carnet de 10 tickets dématérialisés passe de 14,90 euros à 16,90 euros (+ 2 euros pour acheter la carte Liberté+ la première fois).

Une augmentation importante mais moins forte que prévue, grâce au soutien financier accordé in extremis par le gouvernement ce mardi, à la veille du vote des élus franciliens. Une enveloppe de 200 millions d'euros «bienvenue» selon IDFM, mais qui «reste ponctuelle et partielle».

«Ponctuelle» dans la mesure où de nouvelles sources de financement doivent toujours être trouvées pour l'exploitation des nouvelles lignes en chantier et des transports des Jeux Olympiques, et «partielle» dans la mesure où l'aide gouvernementale ne suffira pas à limiter la hausse des tarifs dans les prochaines années.