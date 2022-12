Les Républicains : les 4 défis du futur président du parti

Ce dimanche 11 décembre, Les Républicains connaîtront leur nouveau président, entre Eric Ciotti et Bruno Retailleau. Ce nouveau représentant de la droite républicaine aura de nombreux défis à relever à la tête du parti.

La tâche sera grande pour le futur président des Républicains. Ce dimanche 11 décembre, le parti va annoncer le nom de son futur représentant, au terme d'un deuxième tour interne opposant Eric Ciotti (42,73 % au premier tour) et Bruno Retailleau (34,45 %).

Si les deux hommes ont des visions différentes pour le futur de leur parti, ils devront, peu importe l'issue du scrutin, relever plusieurs défis.

Définir une ligne

La défaite de Valérie Pécresse lors de la dernière élection présidentielle, éliminée au premier tour avec 4,78 % des voix, a considérablement fragilisé le parti.

Le nouveau président des Républicains, souvent accusés de ne pas avoir de ligne politique franche et assumée, aura pour objectif de définir une stratégie propre à son parti, afin de ne pas être associé à d'autres familles politiques.

D'un côté, Eric Ciotti ne cesse de répéter qu'il «faut une droite qui s'assume», basant son discours et son éventuelle stratégie de chef de parti sur la sécurité et l'immigration.

A l'opposé, Bruno Retailleau dégage un profil plus «traditionnel», conservant des idées conservatrices et libérales.

Conserver une place à droite

Le futur président devra offrir aux Républicains une place à part entière sur l'échiquier politique. En effet, il a parfois été reproché à la droite républicaine de flirter avec les idées d'Emmanuel Macron ou bien du Rassemblement national, voire même pour certains avec Eric Zemmour et son parti Reconquête.

Ce dernier d'ailleurs qui n'a cessé d'appeler les électeurs de droite à se réunir pour former «une union des droites». Une voix extérieure qui ne semble pas être entendue par les électeurs pour l'instant.

Pour mener à bien une stratégie qui pourrait être celle de la dernière chance, le président des Républicains pourra s'appuyer sur l'ancrage local encore important de son parti, ainsi que de son groupe à l'Assemblée nationale, même s'il a fortement diminué depuis les dernières législatives. Pour rappel, le groupe LR dans l'hémicycle est composé de 62 élus.

Un candidat pour 2027

Si Emmanuel Macron n'a pas encore achevé la première année de son second mandat, les LR souhaitent d'ores et déjà penser à la prochaine échéance présidentielle. C'est du moins le cas pour Eric Ciotti, sorti en tête au premier tour.

Se considérant plus comme un ministre de l'Intérieur, l'élu des Alpes-Maritimes voit en Laurent Wauquiez, l'actuel président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, un candidat parfait pour représenter sa famille politique en 2027. Et il souhaite le désigner officiellement le plus vite possible.

Une anticipation que ne défend pas Bruno Retailleau. S'il assure que la bataille pour la présidence des Républicains «est déterminante pour 2027», il a souvent répété que «cette obsession de la présidentielle va nous tuer», en opposition à son adversaire du second tour.

Quel lien entretenir avec Nicolas Sarkozy ?

Ancien chef de cette famille politique, Nicolas Sarkozy est aujourd'hui un «problème» que le futur président des Républicains devra gérer. L'ancien chef de l'Etat ne cesse en effet d'insister pour une alliance avec Emmanuel Macron.

Lors d'un entretien avec nos confrères du Parisien, Bruno Retailleau a jugé qu'il y avait «clairement une entreprise de déstabilisation de la droite par Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron». S'il est élu, ce dernier a promis que son premier acte sera de soumettre un référendum interne, avant la fin de l’année, aux militants qui trancheront cette question : «oui ou non, souhaitez-vous une alliance avec Emmanuel Macron ?».

De son côté, la relation entre Eric Ciotti et Nicolas Sarkozy semble rompue depuis la dernière élection présidentielle, lorsqu'il avait refusé de voter pour Valérie Pécresse.