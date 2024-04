Bruno Retailleau sur la polémique liée à l'accord à la SNCF sur les préretraites : «C’est une capitulation, on achète la paix sociale»

«C’est une capitulation (...) la SNCF achète la paix sociale sur le dos du contribuable, sur celui des usagers», a déclaré le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, dans La Grande Interview de Sonia Mabrouk sur CNEWS, au sujet de l'accord sur les fins de carrières trouvé à la SNCF.

Le président des LR au Sénat était l'invité de la Grande Interview de CNEWS-Europe1 ce mercredi 24 avril. Bruno Retailleau est revenu sur la polémique liée à l'accord à la SNCF sur les préretraites.

«Il faut que les Français le sachent, c'est une capitulation», a estimé le chef de file des Républicains au Sénat. «Le chantage à la grève a payé, la gréviculture a gagné», a-t-il ajouté.

«En réalité on a le contournement de la réforme des retraites, qui a à peu près un an, sur des fonds publics. D’ailleurs, le secrétaire fédéral de Sud-Rail (ndlr. Erik Meyer) a dit dans une déclaration que c’était une compensation en partie pour les effets néfastes de la réforme des retraites. C’est tout ce qu’il ne faut pas faire», a déploré Bruno Retailleau.

«On a trop de déficit et en 2022, c’est près de 20 milliards de subventions à la SNCF et là la SNCF achète la paix sociale sur le dos des contribuables et des usagers», a-t-il conclu.