Strasbourg : plusieurs hommages prévus pour les 4 ans de l’attentat du marché de Noël

Plusieurs hommages seront rendus aux victimes de l'attentat de Strasbourg, survenu il y a quatre ans, le 11 décembre 2018, et qui avaient fait cinq morts.

L’émotion et les souvenirs sont toujours encrés dans la mémoire des habitants de Strasbourg. Près de quatre ans après les attentats du marché de Noël, survenus le 11 décembre 2018, des cérémonies de commémorations sont prévues afin d’honorer la mémoire des cinq victimes.

Tout d’abord, un hommage aux victimes sera rendu en début de journée par Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg et Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin, en compagnie des proches impactés par l’attentat devant la stèle commémorative. Un peu plus tard dans la journée, un concert hommage sera également organisé au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg.

Un nouveau coup de filet inquiétant

Pour rappel, l’attentat islamiste du marché de Noël a été perpétré par le terroriste Chérif Chekatt, affilié à l’organisation État islamique. L’individu avait ouvert le feu en tuant cinq individus et en blessant onze autres passants. L’homme de 29 ans avait finalement été abattu par les forces de l’ordre durant une cavale de 48 heures.

Cet anniversaire des commémorations de l’attentat du marché de Noël de Strasbourg se déroule alors qu’un coup de filet de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, survenu le 18 novembre dernier, a été révélé ce jeudi 8 décembre.

Selon les informations obtenues, sept individus radicalisés et soupçonnés de vouloir passer à l’acte en France ont été interpellés par la DGSI alors qu’ils étaient sous étroite surveillance.