Didier Leschi : «La demande d’asile en France n’a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui»

Invité de La Matinale ce lundi, Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'mmigration et de l'intégration (Ofii), est revenu sur les chiffres de l'immigration en France, rappelant que «la demande d’asile en France n’avait jamais été aussi forte qu'aujourd'hui».

Avec environ 130.000 demandes d'asile dans l'année, la France est le deuxième pays de la demande d'asile en Europe derière l'Allemagne, rappelle dans la Matinale de CNEWS Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'mmigration et de l'intégration (Ofii).

«La demande d’asile en France n’a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui», affirme-t-il.

augmentation de l'immigration en europe

Le haut fonctionnaire est plus largement revenu sur les chiffres de l'immigration en France, rappelant notamment qu'entre 10 et 11% de la population est d'«origine immigrée, c'est-à-dire née étrangère et à l'étranger» avec pour certains une acquisition de la nationalité française.

«On est à peu près au même niveau que les autres pays européens, mais dans une augmentation générale de l'immigration dans toute l'Europe», détaille Didier Leschi.