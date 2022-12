Paris : le plan grand froid activé, la Ville demande à l'Etat de réquisitionner les bâtiments vides

Après le déclenchement du plan grand froid, pour faire face aux températures glaciales et ouvrir davantage de places d'hébergement, la municipalité parisienne demande à l'Etat de réquisitionner les bâtiments vides.

«Le plan grand froid a été déclenché à Paris», a annoncé la préfecture de région en ce début de semaine, alors que les températures minimales ressenties descendent actuellement à des niveaux très bas, proches de - 18°C. Il doit notamment permettre d'ouvrir des places d'accueil d'urgence dans des bâtiments publics non prévus à cet effet normalement, comme des gymnases ou des écoles.

130 places d'hébergement ouvertes

Déjà, 30 places ont été ouvertes dans les locaux de la préfecture «pour accueillir les femmes isolées» et «une centaine» de places supplémentaires pour les «femmes, familles et hommes isolés». Soit «130 places d'hébergement en Ile-de-France», a confirmé le ministre délégué chargé de la Ville Olivier Klein ce mardi 13 décembre sur RMC, se disant «extrêmement mobilisé».

L’épisode de froid persistant, @Prefet75_IDF a déclenché, aujourd’hui, le #PlanGrandFroid permettant de nouvelles mesures comme l’ouverture :



De places d’hébergement supplémentaires, notamment dans la @Mairiedu11 et dans les CHRS



Du Plan d’urgence hivernal toute la journée — Léa Filoche (@leafiloche) December 12, 2022

Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir la municipalité parisienne, notamment Ian Brossat, l'adjoint à la mairie de Paris chargé du logement et de l'hébergement d'urgence, qui a estimé que 130 places d'hébergement d'urgence, «on ne peut pas dire que ça fasse la maille quand on voit le nombre de personnes qui dorment à la rue».

Sur les 30.000 places d'hébergement ouvertes toute l'année dans la région, l'élu communiste rappelle que 6.000 ont été ouvertes dans des sites appartenant à la Ville, gérés par des associations. Lui annonce avoir proposé à l'Etat l'ouverture d'un millier de places d'hébergement supplémentaires à Paris, «notamment dans d'anciennes écoles qui ont fermé».

L'état doit «passer la seconde»

«La Ville de Paris fait beaucoup. Il n'y a pas un seul mètre carré "propriété de la Ville" qui peut se prêter à de l'hébergement qui n'a pas été réquisitionné. Nous avons besoin que l'Etat passe la seconde, car on ne peut pas accepter que 500 enfants dorment dans la rue tous les soirs», a lancé Ian Brossat, qui appelle à «mobiliser des fonciers supplémentaires».

A ce sujet, il explique d'ailleurs avoir écrit à Olivier Klein le 29 novembre dernier, pour lui demander de réquisitionner les bâtiments vides. Dans ce courrier, il souligne notamment que «l'Etat dispose du pouvoir de réquisition pour les immeubles qui connaissent une vacance prolongée» et rappelle au ministre délégué au Logement qu'il s'est lui-même «prononcé en faveur de la réquisition de ces bâtiments vides».

130 places d'hébergement d'urgence annoncées en Île-de-France pour faire face au grand froid.





Qui peut penser que ça suffira alors que des milliers d'hommes, de femmes, de mômes dorment dehors ?





Je renouvelle ma demande : réquisition des bâtiments vides ! pic.twitter.com/p0tPveHATt — Ian Brossat (@IanBrossat) December 13, 2022

Et d'assurer que la municipalité fait déjà «tout ce que nous sommes en capacité de faire», mais qu'il faut aller plus loin «si on souhaite que l'hiver ne soit pas dramatique». «Trois gymnases de la Ville ont déjà été mobilisés pour héberger des personnes que l'Etat s'était engagé à reloger», tempête l'élu, qui assène que ces gymnases «sont toujours pleins».

En outre, Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, a lui aussi évoqué la différence de traitement entre les réfugiés ukrainiens et les autres, dénoncée par certaines associations qui œuvrent notamment pour aider les migrants sur le terrain, et a confirmé qu'un certain nombre de structures d'hébergement ouvertes par l'Etat pour les réfugiés Ukrainiens étaient en effet aujourd'hui «vides» et «mériteraient d'être remplis». Parmi eux, le Paris Event Center de la porte de la Villette (19e).