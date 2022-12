Une station de ski de Haute-Savoie interdit le tabac, une première en Europe

Pour lutter contre la pollution liée au tabac, la station haut-savoyarde des Gets a décidé d'interdire la cigarette sur son domaine.

Fumer ou skier, il faut se décider. A partir de cet hiver, la cigarette sera formellement interdite sur l'ensemble du domaine skiable des Gets, en Haute-Savoie. La station revendique une décision qui fait figure de «première en Europe».

Les pistes comme les remontées mécaniques sont concernées par cette interdiction qui a fait l'objet d'un arrêté municipal effectif à partir du 17 décembre prochain. Auprès de France 3 Benjamin Mugnier, qui porte ce projet, explique avoir voulu valoriser l'«atout numéro un» de la station : «l'air pur de la montagne».

Des zones fumeurs spécialement aménagées

Car le tabagisme est une source importante de pollution. La station des Gets ramasse chaque année plus de 3.000 mégots sur son domaine skiable, lesquels émettent «150 substances toxiques» pour l'environnement et contaminent «jusqu'à 3.000 litres d'eau». Sans compter le fait qu'ils mettent entre 10 et 15 ans à se dégrader.

Ailleurs dans le monde, d'autres stations ont déjà pris la décision d'interdire le tabac sur leurs pistes. C'est le cas en Nouvelle-Zélande, au Japon ou en Amérique du Nord, notamment. En Europe, le domaine des Gets affirme toutefois être «la première station sans tabac».

Elle ne compte pas exclure les fumeurs de ses pistes mais ces derniers devront, s'ils souhaitent allumer une cigarette, se rendre dans l'une des 5 zones spécialement aménagées à cet effet. Dans un communiqué, la station explique qu'elles seront situées «en haut des remontées mécaniques» et signalées «par des oriflammes».

Les mégots récoltés dans les cendriers de ces zones fumeurs seront par la suite revalorisés. En partenariat avec l'association Tree6clope, la station haut-savoyarde des Gets a l'intention de les transformer en énergie.