Arnaque matrimoniale : pourquoi la YouTubeuse Sophie Fantasy risque-t-elle 3 ans et demi de prison ?

Accusée d’avoir escroqué 340 personnes au sein de l’ancienne agence matrimoniale lyonnaise Eurochallenges entre 2010 et 2014, la Youtubeuse Sophie Fantasy encourt trois ans et demi de prison ferme et une amende de 100.000 euros.

Une star des réseaux sociaux dans la tourmente. Accusée d’avoir escroqué 340 personnes au sein de l’ancienne agence matrimoniale lyonnaise Eurochallenges entre 2010 et 2014, Gaëlle B., alias Sophie Fantasy sur Youtube encourt une lourde sanction, à la fois judiciaire et financière.

Le parquet a requis mercredi 14 décembre à son encontre une peine de cinq ans de prison dont dix-huit mois avec sursis et 100.000 euros d'amende. La suspecte, qui occupait le poste de directrice commerciale chez Eurochallenges, est poursuivie pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral.

Une peine de cinq ans de prison dont un avec sursis et une amende de 100.000 euros ont également été requis contre son conjoint, qui n’est autre que le fils de la fondatrice de l’agence. Le procès, démarré en début de semaine, doit s’achever ce vendredi.

Un préjudice proche de deux millions d’euros

Créée à Lyon (Rhône) dans les années 1990, l’agence matrimoniale promettait à ses clients de les aider à rencontrer l’âme sœur en provenance d’Asie, d’Afrique ou d’Europe de l’Est, moyennant une rétribution financière. La première surprise pour ces derniers était de constater que les photos montrées initialement par Eurochallenges ne correspondaient pas souvent aux femmes rencontrées.

Ensuite, les charges liées à un interprète, au logement ou encore à la dot revenaient exclusivement aux centaines de victimes identifiées, selon le magazine mensuel local LyonMag. Les clients mécontents recevaient enfin la visite d’un huissier afin de les dissuader de toute tentative de rétractation. Au total, cette vaste arnaque matrimoniale aurait rapporté près de deux millions d’euros.

Devenue célèbre sur Youtube, avec une chaîne comptant plus d’un million d’abonnés, Gaëlle B., alias Sophie Fantasy, met également en scène ses enfants sur la plate-forme. Ces derniers, prénommés Swan et Néo, comptent d’ailleurs 6,1 millions d’abonnés sur leur propre chaîne.