Incendie d'un immeuble à Vaulx-en-Velin : au moins dix morts, dont cinq enfants

Un violent incendie s'est déclaré dans un immeuble résidentiel à Vaulx-en-Velin (Rhône), ce vendredi, vers 3h du matin environ, dans le quartier du Mas du Taureau. Selon nos informations, le bilan fait état d'une dizaine de personnes décédées, dont cinq enfants.

Un bilan dramatique. Ce vendredi, aux alentours de 3h du matin, un «important incendie» s'est déclaré dans un immeuble de la commune de Vaulx-en-Velin, située dans la métropole lyonnaise.

«Le bilan provisoire fait état de dix personnes décédées (dont cinq enfants), quatre victimes en urgence absolue et dix blessés légers (dont deux sapeurs-pompiers)», détaille un communiqué de la préfecture, alors que l’incendie est «désormais éteint». Ce sinistre est pour l'heure d'origine inconnue.

PLAN NOMBREUSES VICTIMES DÉCLENCHÉ

Selon les premiers éléments, le feu serait parti peu après 3h du matin et aurait débuté au rez-de-chaussée avant de se propager aux étages supérieurs.

«Un périmètre de sécurité est en place pour permettre l’intervention du SDMIS (les sapeurs-pompiers de la métropole de Lyon et du Rhône, ndlr), du Samu et de la police», a précisé la préfecture de la région dans un tweet. Au total, ce sont 170 pompiers et 65 engins qui ont été mobilisés dès 3h25 pour combattre les flammes dans cet immeuble situé chemin des Barques.

Le plan nombreuses victimes a également été déclenché.

GÉRALD DARMANIN ATTENDU SUR PLACE

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réagi ce vendredi matin et a annoncé qu'il allait se rendre sur place rapidement pour rencontrer les forces de secours sur place.

De même, le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, a réagi sur Twitter après l'annonce du premier bilan humain qui «fait froid dans le dos». Assurant «le soutien de l’État» à la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, il a également annoncé qu’il se rendrait sur place dans la matinée.