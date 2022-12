Grève des médecins : le ministre de la Santé appelle à «la responsabilité» pour les fêtes

Ce dimanche 18 décembre, le ministre de la Santé, François Braun, a demandé aux médecins grévistes de ne pas reconduire leur mouvement social pour les fêtes de fin d'année.

«Sans remettre en cause le droit de grève, j'appelle à la responsabilité», a déclaré François Braun, ministre de la Santé, ce dimanche. Il s'adressait alors aux médecins généralistes qui se sont engagés dans un mouvement social il y a quelques semaines, leur demandant de ne pas réitérer pendant les fêtes de fin d'année.

Car «la période entre Noël et le Nouvel an est toujours compliquée, encore plus cette année du fait de la triple épidémie», a expliqué le ministre auprès du Journal du dimanche. Il s'est néanmoins dit satisfait de constater que «les principaux syndicats n'ont pas appelé à la grève sur ces jours cruciaux».

«La discussion est ouverte»

Au début du mois de décembre, des milliers de médecins libéraux sont descendus dans la rue pour réclamer des hausses de tarifs. Ils demandaient notamment un doublement du prix de la consultation, de 25 à 50 euros, en s'appuyant sur la moyenne européenne, aux alentours de 45 euros.

Le mouvement avait été lancé à l'initiative du collectif «Médecins pour demain», qui était parvenu à emmener les syndicats dans son sillage. Ses membres avaient appelé à une «grève dure et illimitée» à partir du 26 décembre si leurs revendications restaient sans réponse, d'où l'inquiétude de François Braun.

Ce dimanche, le ministre de la Santé a assuré que «la discussion est ouverte et se poursuit» dans le cadre des négociations entre les médecins libéraux et la Caisse d'Assurance maladie.

«Je souhaite que cette négociation conventionnelle soit positive et permette de mieux valoriser le travail des médecins tout en accompagnant les efforts que nous leur demandons pour mieux répondre aux difficultés d’accès à la santé de nos concitoyens», a-t-il ajouté.