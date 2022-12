Grand Paris Express : les travaux du super métro francilien ne seront finalement pas terminés en 2030

Contrairement à ce qui était prévu, les travaux de construction de l'intégralité du Grand Paris Express ne seront pas finis pour 2030, a annoncé la Société du Grand Paris (SGP) ce mardi 20 décembre. En cause ? Un planning actualisé, avec seulement «quelques mois» de retard.

Le Grand Paris Express – super métro francilien qui sera composé de 4 nouvelles lignes, actuellement en construction, et du prolongement de la ligne 14 – ne sera pas achevé comme prévu en 2030, a confirmé le président de la Société du Grand Paris (SGP) Jean-François Monteils, qui assure que l'ouverture complète de cette ligne circulaire aura «probablement un décalage de quelques mois».

La ligne 15 pas prête en 2030

«On va casser le cap de 2030», s'est en effet exprimé Jean-François Monteils, qui entent notamment repousser l'échéance de mise en service des deux derniers tronçons de la ligne 15 – les tronçons est et ouest – de Pont de Sèvres à Saint-Denis Pleyel puis à Champigny, initialement prévus en 2030.

«Nous n'avons concrètement pas d'offre qui soit à mise en service 2030» pour la réalisation du lot allant de Pont de Sèvres à La Défense et Courbevoie, à l'ouest, a-t-il constaté. M. Monteils s'est refusé à avancer une date d'ouverture tant que le groupement chargé de sa construction ne sera pas choisi.

«On n'est pas à deux ans» de retard, a-t-il néanmoins affirmé, expliquant que décaler ainsi le planning global «de quelques mois» permet à la SGP de «se sentir beaucoup plus robuste». Pour autant, la patron s'est voulu rassurant, laissant deviner un objectif d'ouverture en 2031, et confiant sur le fait que ces deux tronçons est et ouest ne prendront pas davantage de retard.

La ligne 14 «à l'heure» pour les JO

En outre, Jean-François Monteils a néanmoins validé le planning du reste des travaux du métro du Grand Paris, qui avait déjà été réactualisé il y a un an et demi en juillet 2021. «On est parfaitement à l'heure», notamment pour les prolongements de la ligne 14 attendus pour les Jeux olympiques de 2024, au nord jusqu'à Saint-Denis Pleyel et au sud à l'aéroport d'Orly, s'est-il félicité.

Pour rappel, selon le calendrier initial, une fois le prolongement de la ligne 14 livré, ce sera ensuite au tour du tronçon sud de la ligne 15 d'être inauguré et mis en service «fin 2025». A cette date, la ligne 15 Sud reliera 16 gares, entre Pont de Sèvres (92) et Noisy–Champs (77), en 37 minutes.