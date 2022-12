Grève SNCF : quelles sont les alternatives pour partir en vacances ?

Alors que les préavis de grève à la SNCF sont maintenus pour les week-ends de Noël et du Nouvel An, de nombreux trains ont été supprimés. Par conséquent, les Français ont été invités à trouver des alternatives pour rejoindre leurs proches en cette période de fêtes de fin d’années.

Un trafic très perturbé. A l’heure où les contrôleurs de la SNCF ont décidé de maintenir les préavis de grèves pour les week-ends des fêtes de fin d’année, soit du vendredi 23 au lundi 26 décembre puis du vendredi 30 décembre au lundi 2 janvier, les Français s’inquiètent quant au maintien de leur train. Si certains voyageurs ont d’ores et déjà reçu par SMS une confirmation de l’annulation de leur trajet, d’autres sont toujours dans le doute.

Mais face à cette incertitude, d’autres alternatives s’offrent aux voyageurs leur permettant d’aller voir leurs proches. La première : le covoiturage. Contacté par CNEWS, BlaBlaCar, leader du marché du covoiturage, a indiqué avoir enregistré un doublement des réservations lundi après-midi par rapport à la semaine dernière. Et pour le week-end de Noël, l’entreprise propose 300.000 sièges.

L’autocar, une solution de plus en plus prisée

A défaut de pouvoir réserver un covoiturage, l’option autocars pourrait être envisageable. En effet, tout comme le covoiturage, les réservations de places en bus ont également connu une augmentation ces derniers jours. «Lundi, on a vu tout de suite une augmentation des réservations, de 15 à 25% (…) Il y a encore des places de libres parce que l’on opère énormément de trajets, ça se remplit très vite. Il y a des trajets qui sont complets mais sur des lignes plus régulières», a réagi sur CNEWS Charles Billiard, porte-parole de Flixbus France.

«En cette période hivernale, on retrouve plusieurs destinations à l’est, plus précisément Lyon, Grenoble, Annecy et Genève. Il y a aussi des gens qui préfèrent le soleil et qui vont être du côté de Nice, Marseille, Bordeaux, Toulouse», a-t-il ajouté.

Charles Billiard : «Dès qu’il y a une grève SNCF, on voit tout de suite une augmentation de nos réservations de l’ordre de 15 à 25%», dans #LaMatinale pic.twitter.com/7iy8TEeKgV — CNEWS (@CNEWS) December 21, 2022

De son côté, BlaBlaCar bus enregistre le même constat. Ainsi, sur son réseau autocar, l'entreprise a annoncé une hausse des réservations de 35% par rapport à la même période en 2021 et l’augmentation de son réseau de 50%.

Pour les journées du 22 et 23 décembre, BlaBlaCar a prévu de doubler certaines rotations au départ de Paris dont Paris-Strasbourg-Colmar, Paris-Lyon-Grenoble, Paris-Toulouse-Perpignan, Paris-Nantes et Paris-Rennes.

L’avion, une option très recherchée

La location de voiture peut aussi constituer une bonne alternative. Toutefois, celle-ci ne peut concerner que les détenteurs du permis de conduire. Et les prix sont parfois un peu exorbitants.

A titre de comparaison, pour une location de petite citadine à Paris du 23 au 25 décembre, il faudra compter au moins 300 euros. Et les prix peuvent grimper jusqu’à 1.000 euros. Toutefois, pour rentabiliser le trajet, et le coût du carburant, rien n’empêche l’automobiliste de proposer des covoiturages.

«Nous constatons effectivement, chez Rent A Car, un boom de réservations de dernière minute, avec + de 50 % de réservations pour les départs du week-end de Noël, sur la catégorie des voitures de notre site rentacar.fr, par rapport aux mêmes dates l’année dernière. Nous pouvons faire le lien de cause à effet, car les locations de voiture pour les vacances de Noël se font traditionnellement plus longtemps à l’avance et, à la marge, en dernière minute», nous a informé Rent A Car, spécialiste de la location de voiture.

«Nous avons connu le même phénomène lors des grandes grèves de train de Noël 2019. A l’heure actuelle, sur la France entière, il ne nous reste plus que 25 % de voitures disponibles à la location. Nous allons tout mettre en œuvre pour aider les Français à partir en vacances et à rejoindre leurs familles pour ces congés tant attendus», a ajouté la firme qui assure avoir «un œil sur l’état des réservations agence par agence».

Dernière solution pour partir en vacances malgré le mouvement social à la SNCF : l’avion. Alors que les hôtesses et les stewards d’Air France sont appelés à cesser le travail à partir du 22 décembre et jusqu’au 2 janvier à l’appel des syndicats UNAC et SNGAF, tous deux majoritaires, la compagnie aérienne a promis d’assurer tous ses vols durant la période de grève.

Et selon le comparateur des vols Liligo, une augmentation de 270% des recherches de billets d’avion a été observée ces derniers jours. «En avion, dans les villes françaises les plus recherchées, Marseille est en première position avec des recherches multipliées par 4. Suivie de Montpellier, Toulouse, Bordeaux et, en cinquième position, Nantes», peut-on lire dans le communiqué.