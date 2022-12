Rouen : deux jeunes grimpent sur le toit d’une église et détruisent une gargouille

Deux jeunes hommes de 18 ans sont montés sur le toit de l'église Saint-Maclou, à Rouen, et ont poussé des gargouilles dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 décembre, a-t-on appris. Une statuette a été endommagée.

Une soirée un peu trop alcoolisée. Deux étudiants ont grimpé sur la toiture de l'église Saint-Maclou, dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime), et ont poussé des gargouilles, comme le rapporte Actu.fr.

La scène s'est déroulée peu après minuit, dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 décembre. Alcoolisés, les deux individus ont escaladé le toit de l'église. «Ils ont poussé des gargouilles, dont une qui a chuté au sol et qui est, au moins partiellement, détruite», a détaillé une source proche du dossier au site d'actualité locale.

Par la suite, les deux jeunes hommes auraient dérobé des bières dans une épicerie avant d'être interpellés et placés en garde à vue.

Sur Twitter, le maire de la ville Nicolas Mayer-Rossignol a dénoncé un acte de «vandalisme».

Ce week-end, deux individus ont escaladé l’église Saint-Maclou et cassé volontairement un pinacle. Cet acte de vandalisme blesse la conscience des croyants et notre patrimoine commun. La Ville, attachée à son patrimoine, a déposé plainte et s’est constituée partie civile. pic.twitter.com/sFSEZl4u8l

— Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) December 20, 2022