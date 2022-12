Drôme : le maire prend un arrêté municipal pour autoriser le Père Noël à survoler sa commune et déposer ses cadeaux

A Moras-en-Valloire (Drôme), un arrêté municipal permet au Père Noël de survoler la commune et de se poser pour distribuer les cadeaux.

Le Père Noël doit-il respecter la loi pour livrer ses cadeaux ? C'est la question à laquelle ont voulu répondre les enfants du conseil municipal junior de Moras-en-Valloire, dans la Drôme. Le débat a donné lieu à la rédaction d'un arrêté municipal, à la fois sérieux dans sa forme et tendre dans son contenu.

«Un des enfants me dit que le Père Noël fait ce qu’il veut. J’ai répondu en plaisantant que la commune était gestionnaire du domaine public. Et on s’est pris au jeu en rédigeant cet arrêté», explique le maire Aurélien Ferlay à France Bleu Drôme Ardèche.

L'arrêté pris le 20 décembre donne ainsi l'autorisation au Père Noël de «survoler et se poser sur la commune» pour «y déposer ses cadeaux au pied des sapins les 24 et 25 décembre 2022».

vérification des vaccins des rennes

Le document, signé du maire, détaille en huit articles les conditions dans lesquelles le Père Noël pourra distribuer ses cadeaux aux enfants. Si les rennes pourront bien se poser dans la commune, «les agents et élus de la commune procéderont à une authentification des puces, tatouages et vaccins du cheptel de cervidés venant de Laponie».

L'arrêté autorise également la «présence maximale de six lutins» pour «assister le père Noël dans son travail» mais interdit celle «du Grinch et du Père Fouettard» qui risquent de gâcher la fête.

«Aucun recours ne pourra être effectué contre le présent arrêté devant le Tribunal administratif ou toute autre juridiction terrestre et céleste», conclut l'article 8.