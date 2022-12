Grève SNCF : le ministre de l’Economie Bruno Le Maire réclame une solution «dans les prochaines heures»

Alors que de nombreux Français risquent de ne pas pouvoir retrouver leur famille pour Noël en raison d’une grève de la SNCF, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a réclamé ce jeudi 22 décembre de trouver une solution «dans les prochaines heures».

La SNCF a annoncé que deux TGV sur cinq doivent être annulés ce week-end en raison d’une grève, mettant en péril les fêtes de Noël pour de nombreux Français. Invité ce jeudi matin de Sud Radio, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a appelé la direction de la SNCF à «trouver une solution dans les prochaines heures» pour sortir de ce conflit, exprimant sa «colère pour les clients privés de vacances de Noël».

Selon les prévisions, 200.000 citoyens ne pourront pas retourner dans leurs familles en cette fin de semaine. «Cela me met en colère pour la SNCF, qui est une magnifique entreprise publique, avec des cheminots qui ont fait la fierté de notre histoire, et qui aujourd’hui à nouveau se voit pointée du doigt parce que quelques grévistes ont décidé de bloquer un certain nombre de trains dans cette période de Noël», a regretté le ministre de l’Economie.

Bruno Le Maire a par ailleurs exprimé sa colère en soulignant que les contrôleurs de la SNCF ont bénéficié ces deux dernières années de plusieurs augmentations de salaire, et que l’Etat avait également épongé 35 milliards d’euros de la dette de l’entreprise publique.

«Assez avec ces grèves à répétition»

Le collectif de contrôleurs, indépendant des syndicats, à l’initiative de la grève réclame une meilleure reconnaissance. La CFDT a par ailleurs déclaré ne pas soutenir cette grève. «Nous devons être dans un pays où les règles sont respectées. Les règles c'est qu'il y a un président de l'entreprise publique qui doit discuter avec les représentants des salariés légitimes, responsables, qui s'appellent les syndicats», a insisté Bruno Le Maire lors de son interview.

«Je dis à un moment donné, assez avec ces grèves à répétition alors même qu'il y a eu des augmentations de salaires, assez avec les blocages alors même qu'il y a eu des ouvertures qui ont été faites vis-à-vis des grévistes, et assez avec ces difficultés pour nos compatriotes qui sont déjà en pleine crise inflationniste, (...) qui vivent leur premier Noël sans Covid, et qui ont droit à du repos et à de la sérénité», a soutenu Bruno Le Maire.

Face à la colère découlant de cette grève, la direction de la SNCF a annoncé mercredi que les voyageurs dont le train a été supprimé seront remboursés à 100% et recevront en plus un bon d'achat représentant 200% du prix de leur billet. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, appelle les grévistes à sauver le week-end du Nouvel An, et doit encore rencontrer les organisations syndicales vendredi matin.