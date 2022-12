Météo : la France a connu son Noël le plus doux depuis 1997

La France a connu ce dimanche 25 décembre un Noël particulièrement doux, le plus chaud depuis 1997, a annoncé Météo France ce lundi.

Un Noël sans flocons ni froid. Ce lundi, Météo France a annoncé que les températures enregistrées en cette journée du dimanche 25 décembre ont été les plus douces depuis... 1997.

Ce 25 décembre 2022, l'indicateur thermique national (une moyenne de 30 stations réparties sur le territoire métropolitain) s'est établi à 11,3° C, selon l'établissement public. «C'est tout simplement le deuxième Noël le plus doux depuis le début de l’indicateur en 1947», a annoncé François Gourand, météorologue à Météo France.

Le Noël le plus doux enregistré à ce jour reste toujours celui de 1997 avec 11,7° C. «11,3° C, c'est une anomalie de 5,5° C au-dessus de la normale à l'échelle nationale, c'est considérable, ce qui veut dire que dans le détail il y a eu des valeurs à près de 10° C au-dessus des normales voire un peu plus localement hier», a précisé le météorologue.

Un record pourrait même être battu si l'on prend la moyenne des 24 et 25 décembre, estime-t-il : «je pense que sur la moyenne des deux jours on est sur un niveau de douceur inédit pour cette période de l'année». Ces températures pourraient s'expliquer par un flux amenant des masses d'air douces sur le territoire.