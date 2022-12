Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en baisse de 2,1 % en novembre

Le nombre de demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A) a baissé de 2,1 % entre octobre et novembre en France, selon les chiffres publiés ce mardi par le service statistique du ministère du Travail (Dares). Cette donnée représente un recul de 65.800 chômeurs en un mois, portant le total à 3,026 millions.

En incluant l'activité réduite (les catégories B et C), le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) a connu une diminution plus mesurée, de l’ordre de 0,4 %. Cette statistique représente un recul de 19.400 demandeurs d’emploi en un mois, portant le total à 5,394 millions, selon la Dares. Sur une année, le taux de chômage de la catégorie A a baissé de 9,8 % et de 5,3 % pour les catégories B et C.

La tendance était pourtant à la stabilité entre le second et le troisième trimestre puisque les résultats publiés fin octobre faisaient état d’une diminution de 1.700 chômeurs pour la catégorie A.

La réforme de l’assurance chômage fait polémique

Hasard du calendrier, ces chiffres interviennent alors que plusieurs responsables politiques de gauche dénoncent le projet de décret «scandaleux» et «cruel» du gouvernement qui prévoit une réduction possible de la durée d'indemnisation de 40 % si le taux de chômage passait sous les 6 %.

Dévoilée à la veille de Noël, cette disposition de la réforme de l'assurance chômage suscite aussi la colère des syndicats contre l'exécutif.

Comme annoncé fin novembre, le projet prévoit une baisse de 25 % de la durée d'indemnisation pour tous les demandeurs d'emploi qui ouvrent des droits à partir du 1er février en métropole. Mais fait nouveau, il est envisagé que la durée d’indemnisation soit réduite de 40 % et non de 25 %, lorsque le taux de chômage passe sous les 6 % (il est actuellement à 7,3%).