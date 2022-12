Nouvel an à Paris : quels sont les transports gratuits et ouverts toute la nuit ?

Comme tous les ans, les personnes fêtant le réveillon du Nouvel an à Paris et en Île-de-France pourront profiter d'une offre de transports en commun gratuits et aux horaires élargis pour rentrer à la maison ou se déplacer.

Metro, RER, Transiliens ou encore Bus... Une partie du réseau de transports en commun de la région parisienne fonctionnera, comme chaque année, toute la nuit de la Saint-Sylvestre, a confirmé ce jeudi l'autorité régionale des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM).

Le #31décembre, pas de panique pour rentrer !



On vous raccompagne toute la soirée





Six des seize lignes du métro parisien (les 1, 2, 5, 6, 9 et 14) circuleront toute la nuit, même si toutes les stations ne seront pas desservies. Les autres lignes resteront ouvertes comme chaque samedi jusqu'à 02h00 du matin, et rouvriront dimanche à partir de 05h30.

Un trafic plus pertubé pour le RER

La situation est un peu plus compliquée pour les RER et les trains de banlieue : les lignes A et B circuleront toute la nuit dans les deux sens, tandis que des trains -plus ou moins rares- rouleront entre Paris et la banlieue uniquement sur certains tronçons des lignes C, D, H, J, L, N, P, R, mais aussi le T4.

Quant aux bus Noctilien, ils circuleront comme une nuit de week-end classique, de 0h30 à 5h30.

Pour rappel, et comme chaque année, l'ensemble des transports seront gratuits du samedi 17h00 au dimanche 12h00.