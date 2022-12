Paris : critiquée pour son Noël à New York, la maire écolo du 12e arrondissement tente de se justifier

Emmanuelle Pierre-Marie, maire écologiste du 12e arrondissement de Paris, a été épinglée sur les réseaux sociaux pour avoir posté une photo de son Noël à New York, pour lequel elle a pris l’avion.

Un paradoxe que les réseaux sociaux n’ont pas manqué de relever. La maire écologiste du 12e arrondissement de Paris, dont les prises de position sur l’urgence climatique et contre la pollution sont innombrables, s’est fait pointer du doigt ces derniers jours par de nombreux internautes pour avoir pris l’avion pour se rendre à New York lors des fêtes de Noël.

L’édile a tenté de se défendre sur Twitter en écrivant : «je suis maire, mère et grand-mère. Je passe Noël en famille chez ma fille et mes petits-enfants qui vivent désormais à New York. Certes mon bilan carbone est mauvais mais une nécessité pour m’y rendre. C’est une première pour moi aux Etats-Unis».

Je suis maire, mère et grand-mère. Je passe Noël en famille chez ma fille et mes petits-enfants qui vivent désormais à New-York. Certes mon bilan carbone est mauvais mais une nécessité pour m’y rendre. C’est une 1ère pour moi aux États-Unis. Belle de douce fin d’année à vous. — Emmanuelle Pierre-Marie (@EPierreMarie) December 28, 2022

Les internautes ont alors réagi. «Tellement exemplaire des bobos écolo EELV. Emmanuelle Pierre-Marie prêche l’écologie contre les plus modestes et leurs vieilles voitures sur Paris, mais prend l’avion transatlantique pour aller visiter fifille», a ainsi écrit l’un d’entre eux.

Tellement exemplaire des bobos écolo EELV...Soeur Emmanuelle Pierre-Marie prêche l'écologie contre les plus modestes et leurs vieilles voitures sur Paris, mais prend l'avion transatlantique pour aller visiter fifille. #EELV https://t.co/kRbM847PFn — Polémique-Victor (@FredericLefevre) December 28, 2022

Nombreux ont été ceux pointant le discours anti-voiture de la maire mais son utilisation de l’avion. «Faites ce que je vous ordonne, ne faites pas ce que je fais», a résumé quelqu’un sur Twitter. «Quand c’est pour soi, c’est nécessaire parce que (remplacez par ce que vous voulez), quand c’est pour les autres, c’est accessoire, futile, et ça détruit la planète», a dénoncé le membre des Républicains Guillaume Kiefer.

-quand c'est pour les autres, c'est accessoire, futile, et ça détruit la planète. — Guillaume Kiefer (@KieferGuillaume) December 28, 2022

D’autres se sont moqués du bilan carbone du voyage, alors qu’il s’agit d’un point régulièrement soulevé par le camp écologiste pour dénoncer certaines pratiques. Selon la méthode de calcul de la fondation Good Planet, celui-ci s’élève à 3,15 tonnes de CO2 pour l’aller-retour d’Emmanuelle Pierre-Marie.

Des internautes ont aussi mis en exergue la photo du joli sapin de Noël partagée par l’élue sur son compte Instagram, en comparaison de celui installé dans la rue par sa mairie, à l’allure plus discutable.