Pyrénées-Atlantiques : une commune donne des amendes aux parents venant chercher leurs enfants en retard

La mairie de Morlaàs, dans les Pyrénées-Atlantiques, a fait le choix de donner des amendes aux parents venant chercher leurs enfants en retard à la garderie.

La décision qui fait polémique. A Morlaàs, petite commune des Pyrénées-Atlantiques, la municipalité a mis en place une pénalité, sous forme d’amende, pour les parents se présentant trop tard pour récupérer leurs enfants en fin de journée. La mesure doit entrer en compte ce mardi 3 janvier, pour la rentrée 2023.

Il est important de préciser que la sanction concerne l’heure de fermeture de la garderie, à 18h30, et non celle de l’école, qui intervient plus tôt. Pour le premier retard, la somme à débourser sera de 5 euros. Pour le second, elle grimpera à 15 euros. A partir du troisième, la direction de la garderie pourra refuser l’enfant.

Alors que des parents d’élèves se plaignent, en jugeant la mesure disproportionnée, la mairie a raconté à France Bleu que les personnes visées ne sont pas nombreuses. «Trois fois par semaine, moins de cinq familles répètent ces retards», a décrit l’adjoint au maire chargé des affaires scolaires. «On a établi un contact avec elles, une approche pédagogique (…) mais rien ne rentre dans l’ordre».

La mairie a expliqué sa décision en rappelant que les agents d’accueil ont un contrat qui doit se terminer à 18h30. Lorsqu’ils restent pour attendre les familles retardataires, ils sont en heures supplémentaires, qu’il faut ensuite récupérer, ce qui s’avère difficile. «C’est un manque de respect envers eux, envers le règlement et surtout envers l’enfant qui reste tout seul», renchérit l’adjoint.