Seine-Saint-Denis : en 2023, la ville de Pantin s'appellera «Pantine» pour promouvoir l'égalité hommes-femmes

Bertrand Kern, maire PS de la ville de Pantin (93) a annoncé que sa commune allait changer provisoirement de nom en 2023 au profit de «Pantine». Le but : sensibiliser à l'égalité entre les hommes et les femmes et les violences faites aux femmes.

Ne dîtes plus Pantin, mais «Pantine». L'année 2023 commence avec un changement de taille pour la commune de Seine-Saint-Denis, qui s'est vu ajouter un «E» par Bertrand Kern, maire socialiste de la ville. Le but ? Dénoncer les violences faites aux femmes et promouvoir l'égalité entre des sexes.

«Nous rajouterons un E au nom de la ville parce qu'ainsi, nous voulons interpeller. Nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes, qui n'est pas encore parfaite même s'il y a eu des améliorations ces dernières années», a déclaré Bertrand Kern sur Twitter, lundi 2 janvier 2023.

[VOEUX DU MAIRE @BertrandKern]



Bertrand Kern présente ses vœux aux Pantinois pour cette nouvelle année.



Et en 2023, la ville de #Pantin s’engage résolument pour l’égalité femmes-hommes et devient Pantine.



La suite ci-dessous pic.twitter.com/ygpLKirftS — Ville de Pantin (@VilledePantin) January 2, 2023

Ce changement reste toutefois uniquement symbolique et durera qu'un an.

pas de changement de panneaux

De ce fait, aucune modification ne sera apportée à la signalisation routière de l'entrée de la ville ou encore sur les courriers officiels, selon le service communication.

Cependant, les lettres géantes formant le nom «Pantin» positionnées place de la Pointe le long du canal de l'Ourcq, se verront attribuer un «E» supplémentaire.