Champigny-sur-Marne : il violente sa compagne devant son enfant de 12 ans, apeuré ce dernier se défenestre du 11e étage

Un enfant de 12 ans s’est défenestré du 11e étage d’un immeuble mercredi soir à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), apeuré par son beau-père ivre auteur de violences à son encontre et sur sa mère, selon des sources concordantes à CNEWS. Le pronostic vital de l'enfant restait engagé ce vendredi.

Une histoire tragique dont les conséquences auraient pu être encore plus dramatiques. Effrayé par son beau-père ivre et auteur de violences sur lui et sa maman menacée au couteau, un enfant de 12 ans s’est jeté mercredi soir par la fenêtre de sa chambre d’un appartement situé au 11e étage d’un immeuble de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne).

Son bourreau l’aurait ensuite remonté dans le logement. C’est là que les policiers l’ont découvert, couvert de boue, allongé sur un canapé, hurlant de douleurs. Hospitalisé en urgence, l’enfant a fait l’objet de plusieurs opérations. Son pronostic vital reste à ce jour engagé.

Son beau-père a été interpellé et placé en garde à vue. Il a expliqué aux policiers avoir reproché à sa compagne d'entretenir une supposée liaison avec une autre femme. Une crise délirante de jalousie sous fond d’alcool qui expliquerait l’origine de cette sinistre affaire.

Deux autres enfants, âgés de 4 et 5 ans, présents dans l’appartement lorsque le drame s’est joué, ont pu être pris en charge par leur grand-mère.