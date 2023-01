Charlie Hebdo : Gérald Darmanin et Anne Hidalgo se sont rendus devant les anciens locaux, huit ans après l’attentat

Huit ans après les attentats de janvier 2015, Gérald Darmanin et Anne Hidalgo ont assisté à une cérémonie pour rendre hommage aux douze victimes de Charlie Hebdo.

Il y a huit ans, le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo était frappée par un violent attentat, faisant 12 victimes : Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Cabu, Elsa Cayat, Charb, Honoré, Bertrand Maris, Mustapha Ourrad, Michel Renaud, Tignous et Georges Wolinski.

Pour leur rendre hommage, plusieurs politiques se sont déplacés devant les anciens locaux du journal, ce samedi 7 janvier. Notamment le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Ils étaient accompagnés de Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture, et de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale.

Gérald Darmanin a partagé ce moment sur Twitter, accompagné du message : «Hommage aux victimes de l’attentat islamiste de Charlie Hebdo. C’était il y a huit ans. N’oublions jamais».

Les élus et les proches des victimes ont déposé des gerbes de fleurs pour honorer la mémoire des victimes.

D’autres cérémonies sont prévues ce dimanche 8 janvier, pour rendre hommage à Clarissa Jean-Philippe, une policière municipale tuée le 8 janvier 2015, et ce lundi 10 janvier, à la mémoire des victimes de l’Hyper Cacher à porte de Vincennes. Trois clients et un employé y avaient perdu leurs vies : Philippe Braham, Yohan Cohen, Yoav Hattab et François-Michel Saada.