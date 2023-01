Energies renouvelables : le projet de loi du gouvernement voté à l'Assemblée

Le projet de loi dédié aux énergies renouvelables doit être voté ce mardi 10 janvier à l’Assemblée nationale. Il vise à accélérer le déploiement des projets éoliens et photovoltaïques.

Un texte débattu en pleine crise énergétique. Ce mardi 10 janvier doit être voté le projet de loi dédié aux énergies renouvelables. Il ambitionne notamment d'accélérer le déploiement des projets éoliens et photovoltaïques.

Et avant le vote solennel dans l’hémicycle, l’exécutif compte les voix. Sans majorité absolue, les 250 députés du camp présidentiel peuvent se contenter de l’abstention d’une partie de la gauche pour passer le texte. La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher veut croire à un soutien des trente élus socialistes, qui trancheront ce mardi matin entre vote pour et abstention. L’attention sera également tournée sur le groupe indépendant Liot, dont une majorité est favorable au texte.

Une abstention des Verts attendue

Les écologistes ont d’ores et déjà annoncé «une abstention d’attente», en «première lecture», mais non «définitive», a souligné la cheffe du parti EELV Marine Tondelier ce dimanche. Quelques compromis ont été trouvés entre les Verts et les macronistes en ce qui concerne l’obligation d’installer des panneaux solaires sur les parkings, ou la mise en place d’un observatoire et un médiateur des énergies renouvelables.

Un sujet anime particulièrement les débats : celui de l’aval des maires avant d’installer des éoliennes et panneaux solaires. Afin de trouver le bon compromis, l’Assemblée nationale a validé un dispositif de planification afin de définir des zones «d’accélération» de déploiement des énergies renouvelables, sous réserve de l’approbation des édiles.

Cette mesure a crispé la gauche, qui redoute le retour du «veto des maires» que réclamaient les députés LR pour l’ensemble du territoire.

Si les élus de Renaissance sont globalement enthousiastes quant à l’approbation de ce texte de loi, certains ont regretté que le scrutin soit parasité par la présentation au même moment de la réforme des retraites projetée par le gouvernement.