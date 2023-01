Football : l'épouse de l'entraîneur de Caen Stéphane Moulin est décédée, annonce le club

Le Stade Malherbe Caen a annoncé la disparition de la femme de son entraîneur, Stéphane Moulin, ce mercredi 11 janvier.

Une terrible nouvelle. Ce mercredi 11 janvier, le SM Caen, actuellement en Ligue 2, a annoncé avec «une immense tristesse» la mort de l'épouse de l'entraîneur de l'équipe première, Stéphane Moulin.

«C’est avec une immense tristesse que le Stade Malherbe Caen a appris, ce jour, la disparition d’Armelle Moulin, épouse de Stéphane Moulin, entraîneur de l’équipe professionnelle», peut-on lire dans un communiqué du club de football, qui a passé son logo en noir, afin de marquer le deuil.

©SMCaen

«Les pensées du Président Olivier Pickeu et Pierre-Antoine Capton, des actionnaires, de l’ensemble des salariés et des bénévoles du club vont à la famille et aux proches», poursuit le communiqué, précisant que le club «est plus que jamais uni derrière son entraîneur et ses enfants».

De nombreux clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 tels que l'AS Saint-Etienne, l'OGC Nice ou encore Sochaux ont apporté leur soutien à l'entraîneur endeuillé.