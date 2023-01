Météo : le Pas-de-Calais en vigilance orange pour risques de crues

Le département du Pas-de-Calais a été placé ce mercredi après-midi en vigilance orange pour risques de crues par Météo-France. Selon les prévisions, le fleuve de la Liane et la rivière de la Hem sont concernés.

Un appel à la prudence. Météo-France a placé le département du Pas-de-Calais en vigilance orange pour risques de crues, ce mercredi 11 janvier.

Le département pourrait connaître des crues importantes prévues sur les cours d'eau Liane et Hem, d’après les prévisions.

Selon l’agence météorologique dans son communiqué, «les premiers débordements sont attendus dans la nuit de mercredi à jeudi».

1 département en Orange pic.twitter.com/158BFqlLjc — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 11, 2023

Concernant la Liane et la Hem, «des débordements plus importants sont attendus en matinée de jeudi pour les parties amont de ces tronçons (respectivement secteurs Wirwignes et Guémy)».

Le site vigicrues.gouv.fr rappelle également que la vigilance orange reste l’état maximum pour des crues métropolitaines, en conséquence des précipitations de ces derniers jours ayant considérablement «humidifié» les sols dans le nord et nord-est du pays.