Uniforme à l'école : Brigitte Macron y est favorable

La Première dame de France, Brigitte Macron, a dit ce mercredi 11 janvier être favorable au port de l’uniforme à l’école à condition que celui-ci soit accompagné d’une «tenue simple et pas tristoune».

Dans un entretien publié ce mercredi 11 janvier par Le Parisien, l’épouse du président de la République Emmanuel Macron, Brigitte Macron, s’est prononcée «pour le port de l’uniforme à l’école».

«J'ai porté l'uniforme comme élève: 15 ans de jupette bleu marine, pull bleu marine. Et je l'ai bien vécu. Cela gomme les différences, on gagne du temps – c'est chronophage de choisir comment s'habiller le matin - et de l'argent – par rapport aux marques», a dit la Première dame, interrogée par sept lecteurs du quotidien sur ce sujet.

«Donc je suis pour le port de l'uniforme à l’école, mais avec une tenue simple et pas tristoune», a-t-elle ajouté.

Alors que le ministre de l’Éducation Pap Ndiaye a dit ne pas vouloir ouvrir ce débat, le parti présidentiel Renaissance a lancé un groupe de travail à l’Assemblée nationale sur le sujet.

Mi-décembre, une proposition de loi du Rassemblement national visant à rendre obligatoire l'uniforme dans les écoles et collèges publics a été rejetée en commission à l'Assemblée, malgré le soutien de la droite. Mais le texte est attendu ce jeudi dans l’hémicycle.