«Tout est fait pour que vous ayez une retraite» : Brigitte Macron se veut rassurante auprès des plus jeunes

Sur le plateau du 20h de TF1, lundi 9 janvier, Brigitte Macron s'est dite optimiste quant à la réaction des Français au projet de réforme des retraites.

Face au projet très contesté de réforme des retraites, présenté aujourd'hui par le gouvernement, Brigitte Macron fait confiance aux capacités d'adaptation des Français. Invitée ce lundi sur le plateau du 20h de TF1 pour lancer l'opération Pièces jaunes 2023, la Première dame s'est voulue rassurante.

«Moi tout ce que je peux dire c'est que les Français dans la difficulté ont toujours réagi positivement», a-t-elle avancé, avant de faire le parallèle avec la crise sanitaire. Citant les «gestes barrières» et les «confinements», Brigitte Macron a insisté : «Les Français se sont toujours adaptés».

@GillesBouleau : "Les Français sont prêts à affronter une réforme aussi radicale que celle des #retraites ?"





Brigitte Macron : "Les Français, dans la difficulté, ont toujours réagi [...] J'ai envie de dire aux jeunes 'tout est fait pour que vous ayez une retraite'." pic.twitter.com/zlUQXbRqJc — TF1Info (@TF1Info) January 9, 2023

La Première dame a également souhaité rassurer certains «jeunes», qui se disent convaincus de ne jamais avoir de retraite. «Tout est fait pour que vous ayez une retraite», a-t-elle assuré.

Plus largement, Brigitte Macron a dit avoir un rôle de «passeur» auprès de son mari, le président de la République. «J'entends les critiques» et «je passe les messages», a-t-elle indiqué, notamment concernant la crise de l'hôpital et les revendications des soignants. «Jamais je ne me permettrais "fais attention, fais ceci, fais cela", mais je lui transmets».

D'après la Première dame, Emmanuel Macron aborde ce second quinquennat comme le premier : «il a commencé sur les chapeaux de roue». S'il «s'adapte aux situations», il reste «fondamentalement [...] celui qu'il a toujours été», selon elle.