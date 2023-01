Ecole : ce qui changera au collège dès la rentrée prochaine

Dès la prochaine rentrée scolaire, tous les collégiens de 6e auront une heure supplémentaire de soutien ou d’approfondissement en français ou en mathématiques par semaine, afin d’améliorer le niveau général des élèves, jugé trop faible.

C’est une idée phare de la «nouvelle 6e», voulue par Pap Ndiaye. Après les annonces du ministre de l'Education la semaine dernière, et selon une circulaire publiée jeudi 12 janvier, tous les élèves de 6e bénéficieront à la rentrée prochaine de septembre d’une heure de soutien ou d’approfondissement en mathématiques ou en français par semaine. En effet, à l’entrée au collège, un élève sur quatre n’a pas le niveau demandé en français, et un sur trois en mathématiques.

La mise en place de cette mesure n’alourdira pas l’emploi du temps. Elle remplacera le retrait de la technologie en 6e. Mais la matière ne disparait pas complètement du collège, puisqu'elle sera désormais renforcée en 5e, en 4e et 3e.

Les écoliers seront répartis en petits groupes et selon leurs niveaux, établis d’après leurs notes en CM2 et des évaluations nationales organisées à la rentrée.

D'autres recommandations à suivre

Concrètement, les groupes de soutien concerneront les élèves plus en difficulté. Cette nouvelle heure de soutien hebdomadaire sera incluse dans les 26 heures de cours obligatoires. Les élèves seront seront encadrés par des professeurs volontaires et habitués à enseigner les fondamentaux.

Le cours d’approfondissement sera lui proposé aux collégiens plus à l’aise. Ici, l'heure hebdomadaire sera assurée par les enseignants du collège que ce soit pour l'orthographe, le vocabulaire, la lecture, le calcul ou la géométrie par exemple. A la fin de chaque trimestre, les élèves qui ont progressé pourront changer de groupe, et passer du soutien à l'approfondissement, du français aux mathématiques, et inversement.

Selon le ministère, une concertation sera engagée dans les prochaines semaines avec l'ensemble de la communauté éducative sur les classes de 5e, 4e et 3e, qui pourra «porter sur les modalités d'évaluation».

Un travail à renforcer dès l’élémentaire

La circulaire sur la maîtrise des savoirs fondamentaux publiée jeudi émet par ailleurs des recommandations pour remédier au niveau des élèves en primaire, notamment en classe de CM1 et CM2.

Afin de renforcer le niveau des élèves en français, Pap Ndiaye a également émis le souhait d’une «pratique régulière de l’écriture de phrases et de textes complets» dès ces deux niveaux, pour «permettre aux élèves d’acquérir une expression fluide, grammaticalement exacte et fondée sur une orthographe maîtrisée».

Si le mot «dictée» n’a pas été écrit noir sur blanc, son recours a été fortement suggéré par le ministre. Une idée que Jean-Michel Blanquer et Najat Vallaud-Belkacem avaient déjà émise lorsqu’ils étaient en poste.