Côtes-d’Armor : un loup aperçu près de Lannion, une première depuis un siècle

Le 6 janvier, un loup a été filmé par un adolescent à Ploubezre, près de Lannion dans les Côtes-d’Armor. Un face-à-face inédit depuis 1906.

Un adolescent et sa mère ont aperçu un loup dans un champ de Ploubezre, dans les Côtes-d'Armor (22). Le jeune de 14 ans a réussi à prendre l’animal en vidéo et des photos de ses empreintes. L’information n’a pas été confirmée par les services de l’État, mais l’Office français de la biodiversité (OFB), qui a reçu les images de l’adolescent, a authentifié l’animal, un canidé gris commun. Il s'agit ainsi de la première rencontre entre un humain et un loup dans cette zone depuis 1906.

Alors qu’ils étaient en voiture, un jeune adolescent et sa mère ont croisé la route de ce loup : «On a vu cet animal qui se baladait au bord de la route, sur un talus à la sortie d'un bois. Ma mère a cru que c'était un Berger Allemand, moi j'ai tout de suite pensé à un loup», a confié le garçon. Il est alors retourné sur les lieux et a trouvé des empreintes qu’il a photographiées.

Les images ont également été transmises à des experts du réseau Loup-Lynx, qui confirment eux aussi que l’animal est bien un loup.