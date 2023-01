Grève contre la réforme des retraites : quelles prévisions de trafic pour ce jeudi 19 janvier ?

Alors que l'ensemble des syndicats de la RATP et de la SNCF ont prévu de participer à la grande mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi 19 janvier, les deux groupes viennent d'annoncer les premières prévisions de trafic à 72 heures de la grève.

Quelles prévisions de trafic sur le réseau RATP et SNCF ce jeudi 19 janvier, alors qu'une «journée noire» se profile à l'horizon dans les transports en commun ?

D'un côté, ce mardi la RATP prévoit pour jeudi un trafic «très perturbé» sur les réseaux RER et métro, et «perturbé» sur le réseau de surface (bus et tramways). De l'autre, la SNCF annonce de fortes perturbations sur le réseau Transilien.

Métro

Le trafic sera totalement interrompu sur les lignes 8, 10 et 11 du métro. Il sera également très perturbé sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 7bis, 9,12 et 13 dont certaines ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe.

La ligne 4 fait un peu office d'exception avec 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses, avec un fort risque de saturation.

Enfin, le trafic devrait être normal sur les lignes automatiques 1 et 14, avec tout de même un risque évident de saturation.

RER

Le trafic sera également très perturbé sur le RER A et B. Il faudra compter en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses sur le RER A, alors que les horaires des premiers départs se situeront vers 5h25 à 5h50 selon les branches et avec un dernier passage à Châtelet à 21h.

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le jeudi 19 janvier, la #RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro et perturbé sur le réseau de surface (Bus et Tramway) pic.twitter.com/5lwHNx11U4 — RATP Group (@RATPgroup) January 17, 2023

Quant au RER B, il faudra compter «en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses», sachant que l'interconnexion sera interrompue Gare du Nord. «Les horaires précis d’ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement», précise la RATP.

Bus

Du côté des bus, seuls 2 bus sur 3 circuleront en moyenne sur l'ensemble du réseau et un trafic normal est prévu sur le réseau Noctilien.

tram

Le trafic sera également perturbé sur l'ensemble des lignes de tram «avec en moyenne 3 tramways sur 4 mais des disparités selon les lignes». «Une information précise sera faite demain», annonce la RATP.

transilien

Côté SNCF, le réseau Transilien risque d'être particulièrement touché lui aussi. Aucune circulation n'est pas prévue sur la ligne R, seulement 1 train sur 10 sur le RER C, D et E, et sur les lignes J, K, L, N et P.

Sur les autres lignes, il faudra se satisfaire d'1 train sur 3 sur les RER A et B, sur les Transilien H et U.

TER

«Le trafic TER sera fortement perturbé dans toutes les régions», a annoncé la SNCF sans être en mesure d'en dire davantaga, sachant que le détail des plans de transports régionaux «sera communiqué par SNCF Voyageurs dans chacune des régions».

Intercités

Le trafic des Intercités sera quant à lui complètement interrompu.

grandes lignes

Pour les grandes lignes, c'est l'axe Atlantique qui tournera le plus au ralenti avec seulement 1 train sur 5 au départ, suivi de l'axe Est avec 1 train sur 4.

Pour le reste, seul 1 train sur 3 circulera sur l'axe Nord et sur l'axe Sud-Est. Pareil pour les OUIGO.

Trafic international

Le trafic international sera également «fortement perturbé» notamment sur le réseau Lyria, mais un peu moins sur les lignes Eurostar et Thalys.

Une journée classée «noire»

La situation risque d'être compliquée dans les transports en commun franciliens jeudi, dans la mesure où l'ensemble des organisations syndicales de la RATP et de la SNCF ont fait part de leur ambition de participer à cette mobilisation nationale interprofessionnelle contre la réforme des retraites.

Des craintes confirmées ce mardi par le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, qui a déjà annoncé que la situation allait être «très difficile» dans les transports, tout en appelant les usagers à différer leurs déplacements ou à télétravailler.