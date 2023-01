Grève contre la réforme des retraites : voici la liste des stations de métro fermées ce jeudi à Paris

Alors que plusieurs syndicats de la RATP ont déposé un préavis de grève pour ce jeudi 19 janvier, afin de protester contre la réforme des retraites, le groupe a annoncé à la veille du mouvement que les lignes 8, 10, 11 seront totalement à l'arrêt et qu'une grande partie des stations seront fermées au public sur les autres lignes. Le détail.

Le réseau de transport francilien fortement ralenti ce jeudi. Une grande majorité des stations de métro seront totalement fermées au public ce jeudi 19 janvier à l'occasion de la journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites.

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le jeudi 19 janvier, la #RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro et perturbé sur le réseau de surface (Bus et Tramway) pic.twitter.com/bNiEQI0Sk6

