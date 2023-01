Paris : la municipalité interpelle le gouvernement sur la question épineuse des «dark stores»

Ce mercredi 18 janvier, la municipalité parisienne déplore de ne plus avoir de nouvelles du gouvernement, qui avait annoncé le 6 septembre dernier l'arrivée prochaine d'un décret pour que les «dark stores» ne puissent pas être considérés comme des «commerces» mais bien comme des «entrepôts».

Emmanuel Grégoire s'impatiente. Le premier adjoint à la mairie de Paris, engagé depuis plusieurs mois contre le déploiement anarchique des «dark stores» et des «dark kitchens» dans Paris, veut aller plus vite, et enjoint au gouvernement à accélérer sur la question. Auditionné à l'Assemblée nationale à ce sujet ce mercredi, l'élu socialiste entend défendre les intérêts de la Ville, car pour l'instant, «le projet de décret traîne», confirme-t-il.

Un décret retoqué ?

En septembre dernier, la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire et le ministre délégué à la Ville Olivier Klein avaient en effet promis la publication d'un décret pour qu'il n'y ait «plus de flou» et pour qu'on sache «dans quel quartier les dark stores seront autorisés et dans quel quartier ils ne le seront pas». Et d'assurer que les entreprises qui n'auront pas effectué les changements de destination adéquats – pour ceux qui aimeraient donc installer un entrepôt dans un commerce – seront donc en infraction et devront «très probablement» fermer au terme de la procédure judiciaire.

«Cette copie nous convenait parfaitement», explique aujourd'hui Emmanuel Grégoire, qui plaide depuis le début pour que les maires, notamment d'arrondissement à Paris mais aussi dans toute la France, puissent décider eux-mêmes de valider l'implantation ou non d'un «dark store» ou «dark kitchen» sur leur territoire. Sauf que le dossier traîne et le flou juridique profite toujours à ces nouvelles enseignes qui proposent de livrer des produits de grande distribution en un temps record, faisant concurrence aux commerces classiques.

Pire, le premier adjoint craint désormais que le gouvernement, contraint par le Conseil d'Etat, ne fasse machine arrière sur la question. Selon ses informations, l'institution publique – qui conseil l'Etat dans l'élaboration des lois – aurait en effet retoqué le projet de rendre obligatoires «les déclarations préalables de changement de sous-destinations». Si c'est bien le cas, cela signifie que les «dark stores» ne seront pas obligés de demander l'autorisation avant de s'implanter dans un local commercial.

Un échange rapide avec le gouvernement

Et l'élu de prendre l'exemple des sous-destinations pour les commerces de détails : «si un propriétaire veut faire un changement de destination pour transformer un restaurant, un commerce, un hôtel ou un cinéma, il doit faire une déclaration préalable auprès de la municipalité. C'est ensuite à la direction de l'urbanisme de la Ville de Paris que revient la décision de dire oui ou non». Sans cette obligation, Emmanuel Grégoire explique que ce sera «à la collectivité de vérifier a posteriori que le propriétaire respecte bien les règles» et donc dans le cas contraire, d'engager des poursuites contre lui.

Un tel process serait selon lui contreproductif, avec «beaucoup plus de méconnaissances» sur les changements de destination engagés "dans le dos" dans la municipalité, qui serait alors obligée de lancer «des batteries de contrôles a posteriori». Avec le risque à ses yeux «que les propriétaires qui font de tels changements fassent des choses illégales sans en avoir conscience». Et de conclure : «nous souhaitons avoir un échange assez rapidement avec le gouvernement sur ce point».

L'affaire entre les mains de la justice

En outre, la municipalité parisienne tient d'autant plus à ce décret dans sa version initiale qu'il doit l'aider sur le plan judiciaire pour remporter la bataille juridique déjà enclenchée contre certaines enseignes. Fin septembre, le premier adjoint à la mairie de Paris avait annoncé avoir engagé près d'une cinquantaine de procédures contre les «dark stores» jugés illégaux, se basant sur des infractions au Code de l'urbanisme, avec l'envoi des premières amendes à Flink, Frichti ou encore à Gorillas.

Sauf qu'en octobre, ces derniers avaient remporté une première bataille judiciaire contre la municipalité parisienne, en obtenant la suspension de 9 procès-verbaux par le tribunal administratif, qui avait reconnu «l'intérêt public» de ces locaux. Pour la juge des référés, ils présentaient en effet «un intérêt collectif» dans la mesure où ils permettent «d'optimiser en milieu urbain le délai et le mode de livraison» et donc de «diminuer le trafic de camions et le nombre de points de livraison dans Paris intra-muros».

Cette décision nous a «un peu étonné», concède aujourd'hui Emmanuel Grégoire, qui rappelle que la municipalité s'est pourvue en cassation et assure que la parution tant attendue du décret du gouvernement dans sa version initiale les «aiderait dans ce contentieux». «On attend plutôt des bonnes nouvelles», espère-t-il, se disant prêt à soutenir «un toilettage législatif» – quitte à modifier la loi Alur – pour que celle-ci «n'autorise plus de changement de sous-destinations sans déclaration préalable».