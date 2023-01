Réforme des retraites : qu'est-ce que le référendum d'initiative partagée proposé par Nicolas Dupont-Aignan ?

Nicolas Dupont-Aignan, député et président de Debout la France, a présenté mardi une proposition de référendum d’initiative partagée (RIP), concernant la réforme des retraites. De quoi s’agit-il ?

Une proposition de référendum d’initiative partagée (RIP) à propos de la réforme des retraites a été déposée hier, mardi 17 janvier, par Nicolas Dupont-Aignan. Le député et président de Debout la France propose dans son texte que «l’âge légal de départ à la retraite (soit) plafonné à 62 ans». Pour rappel, dans sa réforme, le gouvernement compte le faire augmenter jusqu’à 64 ans.

Pour que ce RIP puisse arriver à son terme, avec l’examen du texte par le Parlement ou sa soumission directe aux Français par référendum, un processus précis doit être suivi.

185 parlementaires puis près de 5 millions d'électeurs

Premièrement, Nicolas Dupont-Aignan doit trouver au moins 185 des 925 parlementaires du pays (577 députés et 348 sénateurs) pour le soutenir. Puis, le Conseil constitutionnel aura la charge de vérifier si le texte concerne l’un des domaines prévus par la Constitution : la politique économique, sociale ou environnementale, la ratification d’un traité ou l’organisation des services publics.

Il doit aussi s’assurer que la proposition de loi référendaire ne concerne pas l’abrogation d’une loi promulguée il y a moins d’un an et qu’elle n’a pas le même sujet qu’une précédente proposition rejetée par référendum il y a moins de deux ans.

Si cela est validé, il faudra alors, dans un délai de neuf mois, obtenir la signature d’au moins 10 % du corps électoral français. Soit 4,87 millions d’électeurs. Selon Nicolas Dupont-Aignan, ce point serait facilement atteignable. Il est en revanche plus pessimiste concernant la première étape, les 185 soutiens de parlementaires. Selon lui, certains élus du Rassemblement national lui ont déjà assuré leur engagement, a rapporté l'AFP, mais le nombre est loin d’être suffisant.

Dans le cas où toutes les étapes ont bien été validées, la proposition de loi aurait alors six mois pour être examinée par l’Assemblée nationale et le Sénat. Autrement, le président de la République aura l’obligation de la soumettre aux Français via un référendum.

Si les citoyens votent en majorité pour le texte, il aura alors quinze jours pour promulguer la nouvelle loi.