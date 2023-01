Paris : de nombreux commerces recouverts de tags antisémites dans le 9e arrondissement

Des tags antisémites, réalisés dans la nuit de dimanche à lundi, ont été découverts sur la façade de plusieurs commerces du 9e arrondissement de Paris. En réaction, l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) a décidé de porter plainte.

Les rues de la capitale à nouveau entachées d’inscriptions racistes. Des tags antisémites, réalisés dans la nuit de dimanche à lundi, ont été découverts sur la façade de plusieurs commerces du 9e arrondissement de Paris.

«Tout le quartier est recouvert d’étoiles de David, du mot Jude ou encore de l’expression Je suis raciste tagués en grandes lettres blanches (…) La présence juive historique dans le quartier ainsi que la proximité de nombreuses synagogues et institutions juives font de ces tags un véritable enjeu sécuritaire», a tweeté l’UEJF ce lundi avant de déposer plainte.

Tout le quartier est recouvert d’étoiles de David, du mot « Jude » ou encore de l’expression « Je suis raciste » tagués en grandes lettres blanches. pic.twitter.com/bC0kbLTebJ — UEJF (@uejf) January 23, 2023

L’association a dénombré une dizaine de tags de ce type dans le quartier et plus particulièrement dans la rue des Martyrs. «Ça arrive de voir des tags antisémites de la sorte, et d’habitude on ne tweete pas, mais c’est très rare de voir à une telle ampleur», a regretté Samuel Lejoyeux, le président de l’UEJF, pour Le Parisien.

Des tags antisémites en pleine commémoration

Ces tags antisémites surviennent dans un contexte particulier puisque ce lundi a marqué l’ouverture de la semaine de commémoration de la libération des camps de la mort. Des actes d’autant plus particulier qu’ils ont été réalisés dans «un quartier juif historique», selon Samuel Lejoyeux.

«Ces tags sont une honte absolue», a dénoncé Lamia El Aaraje, adjointe au maire de Paris, sur Twitter.

Plus que jamais, il faut combattre partout les haines et les totalitarismes https://t.co/RKXOs92I0w — Lamia El Aaraje (@lamiaela) January 23, 2023

Sur le même réseau social, Jean-Baptiste Gardes, adjoint de l’arrondissement en charge de la propreté, a confirmé «l’intervention des services de propreté retirer les tags ce matin».