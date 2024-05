Nord : croix nazies, insultes homophobes... Un Monument aux Morts près de Valenciennes profané

La mairie de la commune d'Escautpont près de Valenciennes (Nord) a indiqué ce mercredi matin avoir découvert son Monument aux Morts vandalisé, des inscriptions homophobes et des croix nazies ayant été taguées. La mairie va déposer plainte.

«Un acte abject». Alors que la ville d'Escautpont, dans le Nord, s’apprêtait à inaugurer son Monument aux Morts lors des célébrations du 8-Mai, la mairie a découvert que ce dernier avait été dégradé dans la nuit de mardi à mercredi. Des croix gammées et des insultes homophobes y ont été inscrits.

Sur Facebook, la commune a déclaré : «Escautpont se réveille sous le choc ! Mais la haine et les tentatives de division ne gagneront pas (…) Par cet acte abject, c'est le souvenir de nos Morts pour la France qui est insulté. Par cet acte abominable, c'est toute une ville qui est prise à partie.»

Dans sa déclaration, la mairie a estimé que le maire, Raphaël Kruszynski, élu en mars dernier, était «attaqué directement tant dans sa fonction que dans sa vie personnelle» et a indiqué qu’une plainte allait être déposée auprès des services de police.

Le monument, qui a été inauguré en fin de matinée, a été entièrement nettoyé par les agents municipaux qui lui ont rendu «toute la dignité qu'il doit nous inspirer».

Ce n'est pas la première dégradation du genre qui a lieu cette semaine en France. Mardi 7 mai, le parquet de Périgueux a annoncé qu'un cimetière de Dordogne avait été dégradé. Plus de 80 tombes ont été marquées à la peinture noire avec des références à l'islam et des insultes et menaces antisémites.