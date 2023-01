Projet de prison à Noiseau : la réunion publique ne convainc pas

Malgré les explications fournies pendant deux heures jeudi dernier, les réticences restent grandes chez les habitants de Noiseau (Val-de-Marne), qui ne voient toujours pas l'intérêt d'installer un centre de détention sur cette commune.

«On veut des prisons, mais pas chez soi !» C'est par ces mots qu'un adhérent du collectif citoyen contre l'implantation d'une prison à Noiseau résume à CNEWS le sentiment des habitants de la commune.

Même après deux heures d'échanges jeudi dernier avec des représentants de l'administration pénitentiaire et de l'Apij, (l'Agence publique pour l'immobilier de la justice), difficile pour une grande partie d'entre eux de voir un intérêt à cette implantation. Ils en voient plutôt les inconvénients.

Ils étaient environ 600 présents dans la salle communale ce soir-là pour obtenir des précisions, des clarifications, que des membres du collectif disent n'avoir pas obtenues : «Il y a plusieurs critères du cahier des charges qui ne sont pas respectés», explique Leslie Valin-Denig, membre du collectif. «Je ne vois pas comment cette prison de 800 places serait facilement accessible en transports. On a une seule route qui traverse la commune et deux lignes de bus qui pour l'instant ne desservent pas le site choisi. Le temps de trajet entre le tribunal de Créteil et la prison doit être de 20 minutes maximum, là encore, c'est irréaliste.»

Face aux habitants, les représentants de l'Etat affirment qu'il y aura un travail pour améliorer l'accès au centre de détention, et que de toute façon, les transferts de détenus se feront hors des heures de pointe.

La décision définitive attendue dans plusieurs mois

Pas de quoi diminuer les inquiétudes dans la salle. A l'issue de la rencontre, Leslie Valin-Denig les résume : «le trafic routier va devenir infernal pour nous qui vivons ici, les prix de l'immobilier vont chuter, qui voudra d'une maison près d'une prison ? Et nos agriculteurs qui vont être expropriés pour que l'établissement pénitentiaire soit construit sur leur terre, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?»

La concertation se poursuit, avec des ateliers sur des problématiques différentes dans les semaines à venir auxquels les habitants pourront participer (insertion urbaine et paysagère, envrionnement, espaces naturels et agricoles, rencontre avec le maître d'ouvrage et les garants). La décision définitive ne sera pas connue avant plusieurs mois.