Val-de-Marne : onze individus en garde à vue pour viols en réunion sur une mineure de moins de 15 ans

Onze personnes, mineures au moment des faits, étaient en garde à vue dans le Val-de-Marne ce mercredi 10 juin, soupçonnées de viols en réunion, captation et diffusion d'images pornographiques d'une mineure de moins de 15 ans.

Une affaire effroyable. Onze personnes sont en garde à vue ce mercredi dans le Val-de-Marne, soupçonnées de viols en réunion ainsi que de captation et de diffusion d’images à caractère pornographique impliquant une mineure, a indiqué le parquet de Créteil à l’AFP.

D’après les premiers éléments de l’enquête communiqués par le ministère public, les faits se seraient déroulés entre la fin de l’année 2023 et le début de l’année 2024. Le parquet n’a pas précisé l’âge exact des suspects ni celui de la victime, indiquant seulement que l’ensemble des personnes concernées étaient mineures au moment des faits.

DES faits particulièrement violents

Selon une source policière citée par l’AFP, l’enquête porte toutefois sur des faits visant une mineure âgée de moins de 15 ans. Les interpellations ont eu lieu tôt mardi matin, à Créteil et à Bonneuil-sur-Marne, précise cette même source.

Les premiers éléments de l'enquête indiquent que la victime a été violée régulièrement, et que les auteurs ont filmé leurs actes avant de diffuser les vidéos. La plainte a été déposée par la mère de la victime.

«La police et le parquet font leur travail, je les remercie du travail qu'ils font et de leur réactivité, nous travaillons en complémentarité», a indiqué auprès de l'AFP Denis Öztorun, maire PCF de Bonneuil-sur-Marne.