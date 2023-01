Vidéo : les images impressionnantes du pic de Nore figé dans la neige et la glace

Une impressionnante couche de neige et de glace a figé, ce lundi, le pic de Nore, dans le département de l'Aude, recouvrant des émetteurs et diverses infrastructures de télécommunication.

Ce lundi 23 janvier, le pic de Nore (Aude), qui culmine à plus 1.211 mètres d'altitude, était recouvert de neige et de glace, rendant la visibilité des alentours presque impossible.

Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, il est possible d'apercevoir les émetteurs de TDF, entreprise qui exploite et gère notamment des infrastructures de télécommunication et de diffusion, être complètement dissimulés sous une épaisse couverture blanche.

Sommet du Pic de Nore (#Aude) (alt:1211m)



On se demande parfois, comment ça marche encore ils sont costauds les émetteurs #TDF@lindependant pic.twitter.com/uH7iJ7FKJ5 — Vent d'autan / Tramontane et Grand Sud-Ouest (@AutanTramontane) January 22, 2023

La météo n'a pas été clémente dans l'Aude, où il est tombé jusqu'à 5 voire 8 cm de neige vendredi dernier. Les températures sont descendues jusqu'à -10 °C.

Des conditions qui ont amené Météo-France à placer lundi le département en «vigilance jaune grand froid».