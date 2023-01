Guerre Ukraine : Rouslan Stefantchouk, le président du Parlement ukrainien, devant l’Assemblée nationale ce mardi

Le président de la Rada, le parlement de l'Ukraine, Rouslan Stefantchouk, doit s’exprimer ce mardi 31 janvier à l’Assemblée nationale française.

Le président du parlement ukrainien, Rouslan Stefantchouk, est attendu ce mardi en début d’après-midi à l’Assemblée nationale française pour s’exprimer devant les députés, en pleine négociation sur la livraison de chars à Kiev. Une autre prise de parole est attendue demain, mercredi 1er février, devant les sénateurs.

Cette visite intervient quatre mois après la visite de Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale française, à Kiev, où elle a signé avec Rouslan Stefantchouk un accord visant à développer «dans la durée» des échanges entre les parlementaires français et ukrainiens et à intensifier «les visites officielles alternativement en France et en Ukraine».

La France n’a toujours pris aucune décision concernant l’envoi de chars Leclerc en Ukraine, alors que plusieurs pays ont annoncé l’envoi de leurs chars lourds, à l’instar des Etats-Unis et leurs modèles Abrams, ou de l’Allemagne avec ses chars Leopard. Paris avait toutefois annoncé le 4 janvier dernier la livraison de chars légers AMX10-RC.

Si la France est réticente à l’envoi d’armement lourd en Ukraine, c’est en partie par crainte d’être considérée comme cobelligérante aux yeux de la Russie. Le Kremlin a en effet dénoncé «l'engagement direct» des Occidentaux dans le conflit, après l’annonce de la livraison des chars par l’Allemagne et les Etats-Unis.

«Nous répondons très clairement que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie et aucun de nos partenaires ne l'est», a déclaré la porte-parole du Quai d'Orsay Anne-Claire Legendre jeudi dernier. Plusieurs gouvernements occidentaux ont déclaré que ces chars avaient un but défensif, pour calmer la colère de Moscou.