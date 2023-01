Guerre en Ukraine : la livraison de chars occidentaux est-elle un tournant ?

La livraison annoncée de chars constitue une étape supplémentaire dans l'engagement des Occidentaux en Ukraine. Mais l'impact sur le terrain risque de se faire attendre.

Un tournant dans la guerre ? Après des semaines de tractations, les Etats-Unis et l'Allemagne ont enfin consenti, mercredi, à la livraison de chars lourds réclamés par l'Ukraine. Washington fournira 31 chars Abrams et Berlin 14 de ses chars Léopard 2. L'Allemagne, principal fournisseur de chars à travers l'Europe, a aussi autorisé les pays détenant ses modèles à les exporter vers le front ukrainien.

En acceptant de livrer des blindés de combats, les Occidentaux accroissent un peu plus leur soutien armé à Kiev et montrent à Moscou qu'ils sont toujours aussi déterminés à créer les conditions d'une victoire ukrainienne près d'un an après le début du conflit. Quitte à dépasser une ligne qu'ils n'osaient franchir jusqu'alors, de peur d'être considérés comme un «cobelligérant». La réaction russe ne s'est pas fait attendre, le Kremlin dénonçant ce jeudi «l'engagement direct» des Occidentaux dans le conflit.

Pour autant, peut-on réellement parler de tournant dans la guerre ? «S'il y a bien un pays pour qui c'est un tournant, ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'Allemagne», juge le colonel Peer de Jong, ancien colonel des Troupes de Marine et vice-président de l'institut Themis. «Pour la première fois depuis le début du conflit, l'Allemagne se retrouve en première ligne», explique-t-il.

un nombre suffisant ?

En acceptant d'envoyer des chars, les Allemands - encouragés par les Américains - ont en effet brisé le tabou historique qui, depuis 1945, les dissuadait de s'engager trop directement dans un conflit armé.

Si l'annonce germano-américaine a fait beaucoup de bruit dans les chancelleries, l'impact sur le terrain risque d'être beaucoup moins visible, en tout cas pour le moment. La centaine de chars américains et européens qui devraient arriver sur le front ukrainien ne devraient pas changer le cours de la guerre, estime Peer de Jong.

Leur nombre comble à peine les pertes de l'armée ukrainienne, qui a vu plusieurs centaines de ses chars T-72 (un modèle soviétique) être détruits depuis un an. «Il faudrait au moins 500 chars pour qu'on puisse avoir un impact tactique notoire», relève le colonel.

le temps presse

Selon notre expert, il faudra par ailleurs attendre un peu avant de voir des chars occidentaux sur le front russo-ukrainien. Outre le délai de livraison – «fin mars, début avril» pour l'Allemagne – il faut prendre en compte un temps de formation des soldats ukrainiens au maniement de ces blindés. «Les chars Leopard sont plus lourds d'une dizaine de tonnes, ça nécessite des adaptations, notamment pour le franchissement des ponts», ajoute Peer de Jong.

Mais le climat ukrainien oblige les occidentaux à agir vite. Avec l'arrivée du printemps, synonyme de fonte des neiges, les chars risquent de s'enliser dans la boue. Or les chars américains ne devraient pas être livrés avant plusieurs mois.

Utilisés en nombre, les chars occidentaux pourraient toutefois donner un solide avantage aux Ukrainiens. Face à des chars russes vieillissants, les chars Léopard et Abrams possèdent des caractéristiques supérieures, notamment celle de pouvoir tirer en roulant. «Les chars s'utilisent en groupe. Le but est de les concentrer un maximum pour percer les défenses ennemies. D'où l'importance du nombre», décrypte Peer de Jong.

Difficile de prédire, en revanche, si les armes occidentales seront suffisantes pour repousser durablement l'occupant russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis la barre encore plus haut, mercredi, en réclamant des missiles de longue portée et des avions de combat.