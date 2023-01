Hausse du taux du Livret A : quelle conséquence sur votre épargne ?

Entre le 1er février 2022 et le 1er février 2023, le taux de rémunération du Livret A est passé de 0,5 % à 3 % sous l’effet de l’inflation grandissante en France. Dans les faits, cela représente un gain de 570 euros sur une année pour les détenteurs d’un livret A ayant atteint le plafond fixé à 22.950 euros.

Un joli coup de pouce pour les 55 millions d’adeptes en France. Sous l’effet de l’inflation grandissante, le taux de rémunération du Livret A est successivement passé de 0,5 % en février 2022, à 2 % en août dernier, puis à 3 % ce mercredi 1er février 2023.

Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, a confirmé cette ultime hausse début janvier sur les recommandations de la Banque de France. Pour rappel, le taux du Livret A est réévalué chaque année en février et en août, suivant le niveau d’inflation des six derniers mois et la moyenne des taux interbancaires.

Un gain variable selon l'épargne placée

Dans les faits, les gains des adeptes du Livret A varient selon les sommes placées sur ce compte épargne. Pour les 4,3 millions de Français qui ont atteint le plafond de dépôts fixé, à savoir 22.950 euros, la rémunération totale est de 688,5 euros avec le nouveau taux de rémunération de 3 %.

A titre de comparaison, en février et en août 2022, la rémunération globale pour un livret A plafonné était respectivement de 114,75 euros pour un taux de 0,5 % et de 459 euros pour un taux de 2 %. Pour ce public, le gain est donc de 573,75 euros par rapport à février 2022, et de 229,5 euros par rapport à août dernier.

Selon le Cercle de l’épargne, le montant moyen épargné par un Français sur un Livret A est de 5.800 euros. En partant de cette somme, la rémunération totale du compte épargne était de 29 euros avec un taux de rémunération à 0,5 % et de 116 euros pour un taux à 2 %. A compter de ce mercredi, ce chiffre passera à 174 euros grâce à la revalorisation de 3 %. Pour un épargnant moyen, cela représente un gain de 145 euros en un an.

La plus forte hausse du Livret A en près de 15 ans

Comme en atteste le graphique relayé par le Cercle de l’Epargne sur Twitter, cette hausse du Livret A à hauteur de 3% ce mercredi est la plus forte jamais observée depuis près de quinze ans.

Le taux du Livret A à 3 % au 1er février 2023



A noter que cette augmentation du taux de rémunération aurait dû être plus forte si une application stricte de la formule du calcul avait été faite. Cette hausse serait de l’ordre de 3,3 % environ ce mercredi 1er février, selon les prévisions des économistes.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a préféré la réduire pour ne faire peser la charge financière supplémentaire sur le logement social, largement financé par les ressources du Livret A.